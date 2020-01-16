Генсек ООН обсудил с Трюдо ход расследования авиакатастрофы в Иране: о чем говорили

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в ходе которого обсудил с ним ход расследования катастрофы украинского лайнера в Иране. Об этом сообщила пресс-служба канадского премьера.

"Премьер-министр и генеральный секретарь подчеркнули важность проведения полного и тщательного международного расследования авиакатастрофы. Они также приветствовали привлечение Международной организации гражданской авиации к расследованию", — говорится в сообщении. Гутерриш выразил Трюдо соболезнования в связи с гибелью 57 канадцев в этой катастрофе.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились к властям Ирана с просьбой передать украинским правоохранителям бортовые самописцы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), сбитого над Тегераном 8 января.

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Напомним, 13 января президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию вокруг сбитого в Иране авиалайнера компании МАУ. Президент Франции выразил соболезнования в связи катастрофой лайнера Boeing 737 компании МАУ близ аэропорта Тегерана, ответственность за которую взяли на себя власти Ирана. "Он подтвердил свою поддержку своему (украинскому) коллеге и заявил об участии Франции в проведении расследования, призванного установить все обстоятельства трагедии", – отмечает Елисейский дворец.

15 января Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Главы государств обсудили самые чувствительные для украинцев вопросы: сбитый самолет МАУ, транзит газа и оккупированный Донбасс.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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