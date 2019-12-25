В Гонконге полиция применила слезоточивый газ во время протестов

Около 25 человек были госпитализированы с травмами

В Гонконге в ходе акций протеста в среду, 25 декабря, полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ. Об этом сообщает South China Morning Post.

Сообщается, что протестующие вышли на улицы Гонконга и снова собрались возле торговых центров в день празднования Рождества. Полиция во время столкновения использовала слезоточивый газ и перцовый спрей.

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Кроме того, были зафиксированы аресты протестующих. Местные медицинские службы сообщили, что около 25 человек были госпитализированы с травмами, которые получили во время противостояний, в течение вторника и утра среды.

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Отметим, что протесты в Гонконге продолжаются несколько месяцев. Они были вызваны решением властей принять закон об экстрадиции в материковый Китай. В результате законопроект был отозван, а участники протестов выступили с требованием реформировать избирательную систему.

Напомним, что президент США Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге.

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