Готовились к худшему: из-за коронавируса в Швейцарии некуда девать гробы

В разгар эпидемии швейцарские ритуальные агентства запаслись гробами, но умерло гораздо меньше человек, чем думали

В то время, как в некоторых странах количество жертв коронавируса превышает тысячу в сутки, Швейцария столкнулась с необычной проблемой – из-за "чересчур" хорошей и оперативной борьбы с распространением инфекцией в стране образовался избыток гробов.

Как сообщает The Local, когда соседнюю Италию захлестнула волна заражений и последовавших за ними смертей, швейцарские ритуальные службы решили запастись гробами.

К примеру, директор одного из похоронных бюро Кевин Хугенин утверждает, что в начале эпидемии его компания заказала 400 гробов, хотя обычно на их складе хранится не более 40 гробов.

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"Чтобы их разместить, понадобится целый тренажерный зал", – говорит руководитель другого агентства Бени Хочули.

Он утверждает, что в начале эпидемии – вирус в Швейцарию проник 25 февраля из Италии- действительно наблюдался большой спрос на гробы, но позже он сошел на нет.

Стоит отметить, что 8,5-миллионная Швейцария входит в десятку стран Европы по количеству жертв COVID-19. Из 31 тысячи инфицированных с начала эпидемии человек 1 937 скончались. Сейчас в стране либо эта инфекция отнимает одну-две жизни, либо вообще обходится без летальных исходов.

Напомним, ранее сообщалось, что в апреле в рамках борьбы с коронавирусом военные в Швейцарии обязались в течение двух недель поставлять в розничные магазины по миллиону масок в день.

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Как обстоит ситуация с борьбой с коронавирусом в других странах, смотрите в видеосюжете "Сегодня":

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