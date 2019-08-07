Сейчас в этой африканской стране идет вооруженный конфликт и была осуществлена ракетная атака на аэропорт

/ Фото: Reuters

В Ливии обстрелян украинский самолет: в МИД сообщили подробности https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F 2019-08-07T10:38:00+03:00 Украина Сейчас в этой африканской стране идет вооруженный конфликт и была осуществлена ракетная атака на аэропорт

Недавно в Ливии были уничтожены два местных военных самолета Ил-76, а теперь стало известно об обстреле украинского транспортного самолета в аэропорту ливийского города Мисрата. Эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Украины.

Отмечается, что ракетная атака случилась 5 августа в 00:17 по местному времени. Украинский самолет в это время разгружался.

"В результате атаки была уничтожена хвостовая часть самолета, легко ранены оператор экипажа судна, а также уничтожены паспортные документы штурмана. Экипаж судна в полном составе был эвакуирован в безопасное место", – сообщили в МИДе.

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В ведомстве уточнили, что самолет доставлял гуманитарный груз для нужд Общества Красного Полумесяца Ливии и имел все необходимые разрешения.

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"Департаментом консульской службы МИД и посольством Украины в Тунисе во взаимодействии с эксплуатантом судна принимаются меры консульского реагирования: установление контакта с членами экипажа самолета, оказание необходимой помощи, документирование штурмана, а также возвращение граждан Украины на родину", – подчеркнули дипломаты.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Ливийская народная армия под командованием Халифы Хафтара начала вторую фазу наступления на юге столицы Ливии Триполи. Наиболее активные боевые действия с применением артиллерии прошли в пригороде Айн-Зара, расположенном всего в 20 км от центра ливийской столицы.

Кроме этого, журналисты "Сегодня" рассказывали о причинах бойни в стране. Нужно отметить, что в Ливии, по сути, действуют два правительства, каждое из которых претендует на власть. На западе в столице Триполи базируется Правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа, сформированное при поддержке ООН. Особую остроту ситуации придает тот факт, что правительство Сараджа признано международным сообществом, но по факту контролирует меньшую часть территории.

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