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Группа Лимы выступила за проведение международного расследования против Мадуро

Сегодня, 07:43

Страны Америки поддерживают временного президента Хуана Гуайдо

Фото: Getty Images
Группа Лимы выступила за проведение международного расследования против Мадуро //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/f68/d2a/5c5f68d2aa1d2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/f68/d2a/5c5f68d2aa1d2.jpg Другие страны Страны Америки поддерживают временного президента Хуана Гуайдо

Страны группы Лимы призвали провести расследования Международным уголовным судом против главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает Deutsche Welle

Венесуэльского лидера обвиняют в преступлениях против человечности. В частности, это касается запрета на проезд грузовиков с гуманитарной помощью в страну и применение насилия против населения. По мнению участников группы, Совет по правам человека ООН в Женеве должен создать независимую экспертную комиссию для расследования нарушений прав человека в Венесуэле.

Кроме того, группа Лимы выразила полную поддержку временному президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо. Он принимал участие в заседании группы.

Между тем, на фоне недавних событий в Венесуэле, где в результате столкновений с полицией из-за гуманитарной помощи на границе погибли два человека и многие были ранены, и.о. президента Хуан Гуайдо призвал международное сообщество быть готовым рассмотреть любые варианты решения кризиса в Боливарианской республике.

Напомним, что из-за скандала с гумпомощью Николас Мадуро разорвал отношения с Колумбией и дал венесуэльским дипломатам 24 часа, чтобы вернуться на родину.

Также о том, что нужно знать о ситуации в Венесуэле, смотрите в видеоролике: 

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Тег Венесуэла, суд, страны, Мадуро

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