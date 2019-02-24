Столкновения в Венесуэле: двое погибших, много раненых

По словам врача, имена обоих погибших еще не установлены

Фото: AFP

Столкновения в Венесуэле: двое погибших, много раненых //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/1e9/888/5c71e98883a0e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/1e9/888/5c71e98883a0e.jpg 2019-02-24T02:46:00+02:00 Другие страны По словам врача, имена обоих погибших еще не установлены

По меньшей мере двое людей погибли, еще около двух десятков получили ранения во время акции протеста на юго-востоке Венесуэлы, участники которой выступают за доступ иностранной гуманитарной помощи жителям страны.

Об этом сообщило в субботу американское информагентство АР.

"Врач скорой помощи подтвердил смерть двоих демонстрантов, а также ранения еще 18-ти человек во время столкновений между солдатами и жителями юго-восточного венесуэльского города Санта-Элена-де-Уайрен, возле границы с Бразилией", – отмечается в сообщении.

По словам врача, имена обоих погибших еще не установлены.

Напомним, столкновения произошли, когда оппозиция проводила акцию в поддержку поступления гуманитарной помощи в южноамериканскую страну через границу, на которой лидер режима Николас Мадуро развернул войска, чтобы заблокировать ввоз грузов. Также президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу объявил о разрыве всех отношений с Колумбией. Венесуэльским дипломатам, аккредитованным в Колумбии, даны 24 часа на то, чтобы покинуть соседнюю страну. Это объявление сделано на фоне осложнения отношений между двумя странами, поскольку в Колумбии находится один из центров по приему и складированию иностранной, преимущественно американской, гуманитарной помощи для Венесуэлы, которую Каракас принимать отказывается. Как известно, президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал закрыть границу с Бразилией. Кроме того, перекрыта воздушная и морская граница с нидерландскими Антильскими островами, где на острове Кюрасао также расположился центр по приему гуманитарной помощи для Венесуэлы. Кроме того, Мадуро не пустил в Венесуэлу депутатов Европарламента.

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