Столкновения в Венесуэле: двое погибших, много раненых
По словам врача, имена обоих погибших еще не установлены
По меньшей мере двое людей погибли, еще около двух десятков получили ранения во время акции протеста на юго-востоке Венесуэлы, участники которой выступают за доступ иностранной гуманитарной помощи жителям страны.
Об этом сообщило в субботу американское информагентство АР.
"Врач скорой помощи подтвердил смерть двоих демонстрантов, а также ранения еще 18-ти человек во время столкновений между солдатами и жителями юго-восточного венесуэльского города Санта-Элена-де-Уайрен, возле границы с Бразилией", – отмечается в сообщении.
По словам врача, имена обоих погибших еще не установлены.
Напомним, столкновения произошли, когда оппозиция проводила акцию в поддержку поступления гуманитарной помощи в южноамериканскую страну через границу, на которой лидер режима Николас Мадуро развернул войска, чтобы заблокировать ввоз грузов.
Также президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу объявил о разрыве всех отношений с Колумбией. Венесуэльским дипломатам, аккредитованным в Колумбии, даны 24 часа на то, чтобы покинуть соседнюю страну. Это объявление сделано на фоне осложнения отношений между двумя странами, поскольку в Колумбии находится один из центров по приему и складированию иностранной, преимущественно американской, гуманитарной помощи для Венесуэлы, которую Каракас принимать отказывается.
Как известно, президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал закрыть границу с Бразилией. Кроме того, перекрыта воздушная и морская граница с нидерландскими Антильскими островами, где на острове Кюрасао также расположился центр по приему гуманитарной помощи для Венесуэлы.
Кроме того, Мадуро не пустил в Венесуэлу депутатов Европарламента.
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