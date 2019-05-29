Венесуэльские власти и оппозиция достигли прогресса на переговорах в Норвегии

Стороны решили искать согласованное конституционное решение

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Правительство Норвегии сообщило о достижении прогресса в диалоге между властями и оппозицией Венесуэлы. Об этом информирует глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса.

"После нескольких дней серьезной работы правительство Норвегии информирует о прогрессе в политическом диалоге между правительством Венесуэлы и венесуэльской оппозицией. Благодарим Норвегию за усилия во благо мира", – сообщил Арреаса.

"Стороны проявили намерения продвигаться в поиске согласованного конституционного решения, которое включало бы политические, экономические темы, а также положение о выборах", – говорится в коммюнике норвежского МИД.

"Для того, чтобы процесс принес результаты, рекомендуем сторонам предпринять максимальную сдержанность в комментариях и заявлениях", – отмечается в документе.

Ранее МИД Норвегии сообщил, что на этой неделе в Осло проходит второй раунд переговоров между представителями законных властей Венесуэлы и оппозиции.

Первый раунд состоялся 16 мая, президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал его продуктивным.

Наблюдатели обращают внимание, что на этот раз стороны будут вести переговоры "лицом к лицу", тогда как в первом раунде они общались через норвежских посредников.

Напомним, что в мае 2018 года в Венесуэле состоялись президентские выборы. ЦИК страны признала победителем Николаса Мадуро, который набрал около 70% голосов. При этом оппозиция объявила бойкот этому голосованию.

В январе, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

Напомним, что венесуэльский парламент, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро, сообщил о задержании своего первого вице-спикера Эдгара Самбрано. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо допустил возможность похищения вице-спикера спецслужбами страны.

Во вторник Конституционная ассамблея Боливарианской Республики приняла решение лишить неприкосновенности семерых оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Ранее мы писали о сговоре, в который вступили с США лояльные Мадуро военные с целью его свержения – президента были готовы арестовать, если тот откажется бежать на Кубу. Однако в последний момент план сорвался.

Кроме того, ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп не демонстрирует желания провести военную операцию в Венесуэле, однако его советник по нацбезопасности Джон Болтон отстаивает более жесткий подход в отношении этой страны.

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