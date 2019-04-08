Гуайдо призвал к финальному этапу протестов в Венесуэле
Он призвал к огромной общенациональной акции в среду
Лидер оппозиции Хуан Гуайдо во время акции протеста в столице Венесуэлы анонсировал начало финальной стадии протестов против президента Николаса Мадуро.
Об этом сообщает AFP.
"Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо в субботу начал то, что он сказал станет "окончательным" этапом давления общества, чтобы заставить режим отказаться от власти", – говорится в сообщении.
Во время протеста в Каракасе лидер оппозиции Гуайдо, который объявил себя временным президентом страны, призвал сторонников к финальному этапу протестов под названием "Операция Свобода" – план устранения с поста президента Мадуро.
"Все выходите на улицы, начнем финальную фазу конца узурпации", – сказал Гуайдо своим сторонникам.
Как известно, более 50 стран мира признали Гуайдо временным главой Венесуэлы.
Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.
Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.
Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".
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