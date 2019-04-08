Гуайдо призвал к финальному этапу протестов в Венесуэле

Он призвал к огромной общенациональной акции в среду

Хуан Гуайдо. Фото: AFP

Гуайдо призвал к финальному этапу протестов в Венесуэле //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a75/50a/5c9a7550a8453.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a75/50a/5c9a7550a8453.jpg 2019-04-08T03:24:00+03:00 Другие страны Он призвал к огромной общенациональной акции в среду

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо во время акции протеста в столице Венесуэлы анонсировал начало финальной стадии протестов против президента Николаса Мадуро.

Об этом сообщает AFP.

"Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо в субботу начал то, что он сказал станет "окончательным" этапом давления общества, чтобы заставить режим отказаться от власти", – говорится в сообщении.

Во время протеста в Каракасе лидер оппозиции Гуайдо, который объявил себя временным президентом страны, призвал сторонников к финальному этапу протестов под названием "Операция Свобода" – план устранения с поста президента Мадуро.

По словам Гуайдо, это должны стать самые массовые акции за все время протестов в стране.

"Все выходите на улицы, начнем финальную фазу конца узурпации", – сказал Гуайдо своим сторонникам.

Он призвал к огромной общенациональной акции в среду и призвал своих последователей удвоить усилия для поддержания давления на режим на улицах. Ранее на этой неделе Гуайдо заявил, что опасается похищения правительственными агентами после того, как правительство лишило его депутатской неприкосновенности и уполномочил верховный суд страны преследовать его за провозглашение себя президентом.

Как известно, более 50 стран мира признали Гуайдо временным главой Венесуэлы.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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