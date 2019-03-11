Гуайдо призвал парламент ввести режим чрезвычайного положения

Лидер оппозиции призывает парламент ввести режим ЧП из-за проблем с электроснабжением

Хуан Гуайдо. Фото: AFP

Гуайдо призвал парламент ввести режим чрезвычайного положения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/247/d39/5c7247d39bd42.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/247/d39/5c7247d39bd42.jpg 2019-03-11T22:13:00+02:00 Другие страны Лидер оппозиции призывает парламент ввести режим ЧП из-за проблем с электроснабжением

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал парламент ввести режим чрезвычайного положения из-за проблем с электроснабжением. Об этом говорится в Twitter Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Отмечается, что Гуайдо направил в Национальную ассамблею республики запрос о введении в стране режима чрезвычайного положения сроком на 30 дней из-за катастрофы, связанной с перебоями в электроснабжении.

"Гуайдо предлагает обязать армию Венесуэлы мобилизовать все необходимые силы для защиты жизненно важных объектов и сотрудников комании Corpoelec", - говорится в сообщении.

Ранее он уже заявлял о намерении инициировать введение чрезвычайного положения для того, чтобы получить международную помощь, необходимую для возобновления работы систем электроснабжения.

Под "катастрофой" подразумевается "блэкаут" в Венесуэле: из-за масштабного отключения электроэнергии погибли уже 15 людей.

7 марта 2019 года почти все регионы Венесуэлы, включая столицу Каракас, остались без света. Накануне местные СМИ сообщили, что в столице удалось восстановить электроснабжение примерно на 40%.

Правительство заявило, что причиной обесточивания стала кибератака на крупнейшую гидроэлектростанцию страны, которая производит большую часть электроэнергии.

Из-за блэкаута правительство Венесуэлы отменило рабочий день и школьные занятия 11 марта.

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