Гуайдо призвал парламент ввести режим чрезвычайного положения
Лидер оппозиции призывает парламент ввести режим ЧП из-за проблем с электроснабжением
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал парламент ввести режим чрезвычайного положения из-за проблем с электроснабжением. Об этом говорится в Twitter Национальной ассамблеи Венесуэлы.
Отмечается, что Гуайдо направил в Национальную ассамблею республики запрос о введении в стране режима чрезвычайного положения сроком на 30 дней из-за катастрофы, связанной с перебоями в электроснабжении.
"Гуайдо предлагает обязать армию Венесуэлы мобилизовать все необходимые силы для защиты жизненно важных объектов и сотрудников комании Corpoelec", - говорится в сообщении.
Ранее он уже заявлял о намерении инициировать введение чрезвычайного положения для того, чтобы получить международную помощь, необходимую для возобновления работы систем электроснабжения.
Под "катастрофой" подразумевается "блэкаут" в Венесуэле: из-за масштабного отключения электроэнергии погибли уже 15 людей.
7 марта 2019 года почти все регионы Венесуэлы, включая столицу Каракас, остались без света. Накануне местные СМИ сообщили, что в столице удалось восстановить электроснабжение примерно на 40%.
Правительство заявило, что причиной обесточивания стала кибератака на крупнейшую гидроэлектростанцию страны, которая производит большую часть электроэнергии.
Из-за блэкаута правительство Венесуэлы отменило рабочий день и школьные занятия 11 марта.
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