Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,39
29,74
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Гуайдо задумал ввести режим ЧП в Венесуэле

Сегодня, 00:24

По словам Гуайдо, режим ЧП поможет запросить помощь у других стран

Фото: AFP
Гуайдо задумал ввести режим ЧП в Венесуэле //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/413/5b1/5c84135b1031b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/413/5b1/5c84135b1031b.jpg Другие страны По словам Гуайдо, режим ЧП поможет запросить помощь у других стран

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом, планирует попросить Национальную ассамблею ввести режим чрезвычайного положения в стране. 

По словам Гуайдо, режим ЧП поможет запросить помощь у других стран. В частности, переговоры насчет этого велись с Германией, Японией, Бразилией и Колумбией. "Мы не можем оставить наших людей без поддержки", — добавил лидер оппозиции.

Между тем, правительство Венесуэлы отменило рабочий день и школьные занятия в понедельник. 

Напомним, в четверг, 7 марта, Каракас и 20 штатов Венесуэлы из 23 остались без энергоснабжения. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдеп США отверг эти обвинения.

В пятницу вечером ситуация с электроснабжением стала улучшаться, однако вновь усугубилась в субботу днем после сообщений о взрыве на электроподстанции, расположенной на окраине столицы юго-восточного штата Боливар — города Сьюдад-Боливар.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Венесуэла, отключение, электричество, Мадуро, режим ЧП, блэкаут, Гуайдо

Вы сейчас просматриваете новость " Гуайдо задумал ввести режим ЧП в Венесуэле". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Венесуэлы отменили рабочий день в понедельник из-за отключения света

Вчера, 23:23

В пятницу вечером ситуация с электроснабжением стала улучшаться, однако вновь усугубилась в субботу

В Венесуэле частично возобновили электроснабжение

Вчера, 17:09

Правительство заявляет, что причиной обесточивания стала кибератака на крупнейшую гидроэлектростанцию

ЕС готов усилить санкции против Венесуэлы – МИД Германии

Вчера, 12:01

Евросоюз намерен поддерживать лидера венесуэльской оппозиции Гуайдо

Блэкаут в Венесуэле: правозащитники сообщают о смерти тяжелобольных пациентов

Вчера, 11:36

15 венесуэльцев с тяжелыми болезнями почек умерли из-за невозможности проведения им процедуры гемодиализа

За сутки жертвами блэкаута в Венесуэле стали около десяти человек

Вчера, 02:26

Закрыты магазины, рестораны и даже станции метро

Мадуро и Гуайдо призвали своих сторонников выйти на улицы Венесуэлы

9 марта, 21:25

Мадуро призвал соотечественников выйти на улицы в знак протеста против империализма

Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Владимир Кузьмин нашел новую любовь

Родители в Крыму и гастроли в Сочи. Что связывает Джамалу и РФ

Боевики "ДНР" раскрыли данные о своих потерях в 2018 году

В сети показали печальные фото детского концерта в Крыму

5 ежедневных привычек, которые сохранят твой живот плоским

Дочь Добкина показала, как кормит сына грудью

"Весна будет поздней": синоптики рассказали, какой погоды ждать

Почему мы не можем жить на Луне?
Загрузка...

Новые схемы ввоза и протесты: чего ждать от владельцев "евроблях"

9 марта, 07:51

Собственники евроблях будут пытаться найти лазейки в законе и протестовать

Дожди и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

9 марта, 07:19

В понедельник, 11 марта осадки ожидаются только в западной, северной и восточной частях страны

Таинственный визит: зачем в Украину приезжал замгоссекретаря США

8 марта, 08:59

Дэвид Гейл и украинские официальные лица предпочли не вдаваться в детали переговоров

Получить на руки наличными можно будет только 15 тысяч гривен

8 марта, 07:39

В Нацбанке хотят сократить расчеты наличными деньгами

Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной

Почему дочь Владимира Кличко не живет с мамой?

«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак