Гуайдо задумал ввести режим ЧП в Венесуэле
По словам Гуайдо, режим ЧП поможет запросить помощь у других стран
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом, планирует попросить Национальную ассамблею ввести режим чрезвычайного положения в стране.
По словам Гуайдо, режим ЧП поможет запросить помощь у других стран. В частности, переговоры насчет этого велись с Германией, Японией, Бразилией и Колумбией. "Мы не можем оставить наших людей без поддержки", — добавил лидер оппозиции.
Между тем, правительство Венесуэлы отменило рабочий день и школьные занятия в понедельник.
Напомним, в четверг, 7 марта, Каракас и 20 штатов Венесуэлы из 23 остались без энергоснабжения. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдеп США отверг эти обвинения.
В пятницу вечером ситуация с электроснабжением стала улучшаться, однако вновь усугубилась в субботу днем после сообщений о взрыве на электроподстанции, расположенной на окраине столицы юго-восточного штата Боливар — города Сьюдад-Боливар.
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