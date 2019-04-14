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Гуайдо заявил, что в Венесуэле уже происходит незаконная военная интервенция России и Кубы

Вчера, 23:57

По его словам, оппозиция "никогда не рассматривала военный вариант решения кризиса в Венесуэле"

Фото: AFP

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявляет, что российские и кубинские военные находятся на территории Венесуэлы незаконно, поскольку их приезд не был одобрен парламентом республики.

С таким утверждением выступил лидер венесуэльской оппозиции в интервью газете Clarin.

"В Венесуэле уже есть незаконная военная интервенция, такая как российская и кубинская, разрешение на которую дал Мадуро (президент Венесуэлы – ред.). Но только парламент может разрешить иностранную интервенцию или приезд военных", – почеркнул Гуайдо.

По его словам, оппозиция "никогда не рассматривала военный вариант решения кризиса в Венесуэле".

"Только Мадуро рассматривает возможность военной интервенции, когда разговаривает с Башаром Асадом (президентом Сирии – ред.) и обещает превратить страну в еще одну Сирию, и когда открывает рейсы между Тегераном и Каракасом", – сказал лидер оппозиции.

Напомним, что ранее в правительстве США сообщили, что Россия перебросила в Венесуэлу представителей сил специального назначения, включая "специалистов по кибербезопасности".

Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео озвучил готовность США использовать другие средства, поскольку дипломатические попытки убедить Россию вывести военный персонал из Венесуэлы не нашли никакого отклика у Москвы.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".


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Тег Россия, Венесуэла, Куба, Мадуро, интервенция, Гуайдо

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