Хантавирус из Китая испугал пользователей интернета: чем он опасен

Недавно, в Китае человек впервые умер от "крысиной" инфекции, "Сегодня" собрал информацию о хантавирусе, который передается от грызунов.

Хантавирус: история открытия

Хантавирус — это род вирусов человека и животных. Типовой штамм этого вируса был впервые описан в 1978 году. Заражение хантавирусами в большинстве у жителей Европы и Азии проявляется в лёгкой форме лихорадки с почечным синдромом. Глобально можно выделить две крупные категории: хантавирусы Старого Света и хантавирусы Нового Света.

Первым крупным столкновением с хантавирусами принято считать вспышку заболевания, известного как "Корейская геморрагическая лихорадка". Это произошло во время Корейской войны 1950—1953 годов. Тогда более 3 тысячи солдат ООН ощутили на себе воздействие неизвестного вируса, вызывавшего внутреннее кровотечение и нарушение функций почек. Уровень медицины в то время не позволял определить причину заболевания, поэтому вирус остался неизвестным вплоть до 1976 года, когда была исследована обычная полевая мышь. В том же году ученые показали связь между вспышками похожего заболевания в тогдашнем Советском Союзе.

Также вспышка заболеваний и начало работ по изучению хантавирусов на территории Соединённых Штатов произошла в 1993 году штате Колорадо. Представитель народа навахо внезапно почувствовал недомогание, начал задыхаться и, несмотря на все усилия врачей, скончался. Расследование показало, что за несколько дней до инцидента невеста молодого человека также скончалась от схожих симптомов. Всего за небольшой период было зафиксировано пять аналогичных случаев смерти. Исследователи Центра по контролю и профилактике заболеваний США использовали новый метод молекулярного анализа вирусов для определения источника. Вирус оказался новым, до сих пор не известным видом хантавирусов. Впоследствии вирус получил название Sin Nombre virus от испанского "безымянный вирус". Заметим, что с каждым годом количество открытых хантавирусов становится всё больше.

Хантавирус: переносчики болезни

Хантавирусы являются робовирусами, то есть их распространение происходит через грызунов. Кроме того, известны случаи, когда заражение происходило после укуса некоторых видов насекомоядных летучих мышей. Различные виды вирусов имеют тесные связи со своими носителями, превращая их в естественные резервуары.

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Крыса на бейсбольном матче Видео: Twitter

При заражении альтернативными видами хантавирусов, взрослые грызуны полностью выводят его из организма в течение 25—50 суток, но для молодых особей заражение чаще всего смертельно.

Исследование, проведённое на территории Евразии, Северной и Южной Америк, показало, что все виды хантавирусов можно разделить на три группы по подсемействам грызунов, которые являются их переносчиками: мышиные, полёвковые, хлопковохомяковые.

Хантавирус: как происходит зараженые

Чаще всего, заражение человека хантавирусом происходит при контакте с грызунами, или продуктами их жизнедеятельности (моча, слюна, лёгочный секрет и помёт – Ред). Заражение происходит в тёплые и засушливые времена года, когда люди в большом количестве выходят на прогулки в лес. Вирус попадает в организм человека различными путями:

Вдыхание микрочастичек помёта вместе с пылью в воздухе, например, при проникновении в заброшенные или законсервированные помещения, в том числе амбары, гаражи и склады. Употребление загрязнённой мочой воды и еды. Непосредственный контакт с носителем (укус грызуна) — наименьшая вероятность передачи вируса.

Заметим, что передача заболевания от человека к человеку не характерна для хантовирусов. Такие случаи были зафиксированы только на территории Аргентины и Чили.

Хантавирус: симптомы

После заражения хантавирусом начинатся лихорадка, озноб, мышечные боли и желудочно-кишечные симптомы. Дальше болезнь может быстро прогрессировать до заболевания, представляющего угрозу для жизни. Значительное число заражение произошло из-за того, что основным источником инфекции явилась полевая мышь, которая изменила среду обитания, максимально приблизившись к жилью человека.

Хантавирус: лечение

В годы войны в Корее хантавирусная инфекция очень сильно проявила себя, что заставило учёных немедленно после открытия хантавирусов начать работы по созданию вакцины.

Но сейчас нет эффективного средства лечения от хантавирусов, кроме борьбы с симптомами, а также поддержки естественного иммунитета организма. В случае с хантавирусным кардиопульмональным синдромом, пациентов немедленно доставляют в больницу и помогают восстановить функции с помощью жидкого кислорода и искусственной вентиляцией лёгких.

Симптомы заражение хантавирусом могут проявиться через 2-4 недели, но могут появиться и через неделю, и через 6 недель. Но у переболевших хантавирусом людей формируется многолетний, вероятно, пожизненный иммунитет к этому виду вирусов.

Напомним, что ранее во Львове крыса бросалась на кота и мужчину-прохожего. А в Киеве возле станции метро заметили скопление крыс.

Видео: Сегодня

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