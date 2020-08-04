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Химикаты, взорвавшиеся в Бейруте, хранились в порту девять лет: шокирующие подробности ЧП

4 августа, 22:34

Елена Вус Елена Вус

Еще четыре месяца назад был подготовлен отчет о большой угрозе хранения в морской гавани такого груза

В порту Бейрута взорвалась взрывоопасная аммиачная селитра. По некоторым данным, на складе случилось короткое замыкание, вызвавшее пожар, в результате чего взорвались химикаты. По первоначальным данным, число погибших достигло 30.

Об этом, как передает телеканал "Аль-Хадас", заявил глава МВД Ливана Мухаммед Фахми, пишет ТАСС.

Вместе с тем, как сообщили телеканалу "Аль-Маядин" в силовых структурах, "сдетонировал конфискованный еще девять лет назад с одного из судов контрабандный груз взрывоопасных веществ, который все эти годы хранился на складе в порту для дальнейшей переработки или уничтожения".

"Еще четыре месяца назад был подготовлен отчет о большой угрозе хранения в морской гавани такого груза взрывоопасных веществ", — отметил он.

Между тем больницы ливанской столицы переполнены. Только в один госпиталь меньше чем за час поступило свыше 300 раненых. Людей призывают срочно сдавать кровь. Весь медицинский персонал вызван на работу. По предварительным данным, число погибших достигло 30 человек, по неофициальным сведениям, жертв намного больше – люди находятся под разрушенными взрывной волной зданиями в районе порта.

Напомним, что сила взрыва в Бейруте была такова, что взрывная волна дошла до острова Кипр, расположенного примерно в 250 км в Средиземном море.

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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Ливан взрыв порт химикаты бейрут селитра взрыв в Бейруте
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