Больницы в Бейруте переполнены, раненых при взрыве везут в пригороды

Больницы в Бейруте, где прогремел мощный взрыв , переполнены. Об этом сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на Минздрав Ливана.
В связи с нехваткой мест в столичных больницах по распоряжению Минздрава раненые направляются в медицинские учреждения в окрестностях Бейрута.
Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывная волна сотрясла жилые кварталы ливанской столицы. Обрушились фасады нескольких зданий, расположенных недалеко от порта, повреждены жилые дома и офисы. По последним данным, в результате взрыва погибли 12 человек, сотни получили ранения. В порту работают пожарные команды, вертолеты тушат вспыхнувшие пожары с воздуха.
Также сообщалось, что жертвой взрыва стал генсек ливанской партии Катаиб Низар Наджарян.
В Госдепе заявили, что Соединенные Штаты готовы оказать всю необходимую помощь властям Ливана в связи со взрывом в столице страны.
Президент Ливана Мишель Аун заявил, что в ближайшее время созовет экстренное заседание Высшего совета обороны страны.
Напомним, что сила взрыва в Бейруте была такова, что взрывная волна дошла до острова Кипр , расположенного в примерно 250 км в Средиземном море.
Также писалось, что взрыв повредил здание посольства России в Ливане. Взрывной волной вынесло двери и выбило стекла на фасадной части здания.
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