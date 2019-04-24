Храмы в Малайзии будут охранять после терактов на Шри-Ланке
Речь идет об учреждениях различных вероисповеданий в Малайзии
Власти Малайзии усилили меры безопасности во всех религиозных учреждениях страны после произошедших на Шри-Ланке серии взрывов. Об этом сообщил в замруководителя национальной полиции, начальник управления сил специальных операций Абдул Хамид Бадор.
"По крайней мере один сотрудник правоохранительных органов постоянно находится в подобных местах", — приводит его слова газета New Straits Times. При этом речь идет об учреждениях различных вероисповеданий. "Дополнительные меры безопасности уже предпринимались после терактов в новозеландском Крайстчерче, — отметил полицейский, — но после случившегося в минувшие выходные на Шри-Ланке было принято решение об ужесточении мер".
21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов, в результате которых погиб 321 человек, более 520 — ранены. Жертвами стали и 35 иностранцев, в том числе граждане Великобритании, США, Китая и Германии.
Не менее 45 из 321 жертвы серии взрывов, которые прогремели на Шри-Ланке на католическую Пасху, были детьми и подростками.
Напомним, что ответственность за трагедию на себя взяли боевики из террористической группировки "Исламское государство", однако доказательств своей причастности к теракту не предоставили.
Также мы писали, что в рамках расследования случившегося были задержаны 40 человек, в том числе водитель фургона, который предположительно использовался террористами-смертниками, а также владелец дома, где проживали некоторые из них.
Стоит отметить, что на следующий день после трагедии в столице Шри-Ланки прогремел новый взрыв – возле одной из церквей, которая накануне уже становилась мишенью злоумышленников, сдетонировал заминированный грузовик. Подробнее в видеосюжете:
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