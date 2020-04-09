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Идет на поправку: Бориса Джонсона выписали из отделения интенсивной терапии

9 апреля, 21:49

Елена Кузьмич

«Он находится в исключительно хорошем расположении духа», - отчитались чиновники

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вечером был переведен из отделения интенсивной терапии в обычную палату и идет на поправку.

Об этом говорится в заявлении канцелярии главы правительства на Даунинг-стрит, 10.

"Премьер-министр покинул отделение интенсивной терапии и переведен в палату, где за его состоянием на раннем этапе выздоровления будут внимательно наблюдать. Он находится в исключительно хорошем расположении духа", — сказано в документе.

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Напомним, что британский премьер был госпитализирован с коронавирусом 5 апреля вечером в качестве меры предосторожности, а спустя сутки переведен в отделение интенсивной терапии, так как его состояние ухудшилось.

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Также лидеры ряда мировых государств выразили пожелания скорейшего выздоровления премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

Добавим, что офис премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отклонил предложение президента США Дональда Трампа помочь с лечением главы британского правительства, который ранее был госпитализирован.

"Мы уверены в том, что премьер-министр получает наилучшую помощь от британской национальной системы здравоохранения. Любое лечение, которое он получает, находится в компетенции его врачей", — говорится в сообщении канцелярии.

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Великобритания больницы коронавирус Борис Джонсон

Источник: ТАСС

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