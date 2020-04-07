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В Великобритании отклонили предложение Трампа о помощи с лечением Джонсона: названа причина

7 апреля, 23:53

Елена Кузьмич

Коронавирусную инфекцию обнаружили у главы правительства Соединенного Королевства 26 марта

Офис премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отклонил предложение президента США Дональда Трампа помочь с лечением главы британского правительства, который ранее был госпитализирован из-за ухудшения состояния на фоне коронавирусной инфекции.

Об этом написала газета Time со ссылкой на официального представителя британского премьера.

"Мы уверены в том, что премьер-министр получает наилучшую помощь от британской национальной системы здравоохранения. Любое лечение, которое он получает, находится в компетенции его врачей", — говорится в сообщении.

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Напомним, что коронавирусную инфекцию обнаружили у главы правительства Соединенного Королевства 26 марта. Он продолжал руководить страной, самоизолировавшись в своей резиденции на Даунинг-стрит, но 5 апреля был доставлен в лондонскую больницу святого Томаса для проведения анализов, так как повышенная температура держалась у него уже больше 10 дней. Потом премьер был переведен в отделение интенсивной терапии, поскольку его состояние ухудшилось. По последней информации, состояние премьер-министра стабильное, он продолжает находиться в отделении интенсивной терапии для тщательного наблюдения. Подчеркивается, что Джонсону не потребовалась ни механическая вентиляция легких, ни неинвазивная респираторная поддержка.

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Ранее Трамп передал наилучшие пожелания "своему очень хорошему другу" Джонсону и заявил, что попросил две американские фармацевтические компании немедленно связаться с Лондоном и предложить недавно разработанное комплексное лечение.

7 апреля у 55,2 тыс. человек в Соединенном Королевстве подтверждено заражение коронавирусом. Число летальных исходов достигло 6159, увеличившись за сутки на 786 человек, что стало новым национальным ежедневным антирекордом. В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, зафиксировано более 379,9 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умер 11 851 человек, поправились 20 090.

Также ранее появилась реакция мировых лидеров на ситуацию с Джонсоном.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Великобритания США коронавирус Дональд Трамп Борис Джонсон

Источник: ТАСС

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