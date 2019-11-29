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ИГ взяло ответственность за столкновение вертолетов в Мали

29 ноября, 02:59

Никаких доказательств террористы не привели

Французские военные. Фото: REUTERS/BT/ELO/SAA/

Французские военные. Фото: REUTERS/BT/ELO/SAA/

Подразделение террористической группировки "Исламское государство" взяло на себя ответственность за столкновение двух вертолетов в Мали, в результате которого погибли 13 французских военных, сообщает Associated Press.

Агентство отмечает, что никаких доказательств террористы не привели.

Представитель штаба Вооруженных сил Франции Фредерик Барбри отказался комментировать заявление ИГ.

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При этом, напоминает Associated Press, вскоре после авиакатастрофы начальник штаба армии генерал Франсуа Лекуанр заявлял, что вертолеты поддерживали французские войска на земле, преследуя боевиков.

Катастрофа произошла вечером 25 ноября. Два вертолета столкнулись в ходе боевых операций в Мали. Погибли 13 французских военнослужащих.

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Владимир Путин у шапки Мономаха / Фото: cont.ws

Ранее сообщалось, что боливийский президент едва не разбился в авиакатастрофе. Вертолету, в котором летел Эво Моралес, пришлось идти на экстренную посадку. Произошло это, когда глава страны улетал из поселка в Андах, где открыл новую дорогу. У вертолета после взлета обнаружили поломку в хвостовой части. Вертолет крутило и шатало, он едва не упал на землю. Пилоту удалось приземлить машину. Никто не пострадал. Но все, кто был в вертолете, сильно понервничали.

Напомним, в Украине сейчас идет расследование дела, связанного с крушением вертолета. Так, вечером 21 октября в Оржицком районе Полтавской области потерпел крушение вертолет, на борту которого находился экс-министр аграрной политики Тарас Кутовой. Полиция открыла уголовное производство.

Как стало известно, Кутовой сам пилотировал вертолет: по словам вице-премьера Украины Павла Розенко, у Кутового была лицензия пилота, и это был не первый его полет.

Также недавно в Южной Корее вертолет упал в море. На момент крушения на борту вертолета находились двое мужчин с рыбацкой лодки и пятеро спасателей.

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Мали вертолет боевики ответственность ИГИЛ

Источник: Интерфакс

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