Коронавирус – солдат Аллаха: джихадисты рады эпидемии

Джихадисты из группировок "Аль-Каида" и "Исламское государство" заявляют, что эпидемия коронавируса была наслана на человечество Аллахом, чтобы покарать "неверных" и направить их на путь ислама.

В частности, об этом, как сообщает аналитический центр Фонда защиты демократии, говорится в руководстве, которое "Аль-Каида" распространила через веб-сайты и каналы в соцсетях.

"О, люди западного мира! Вы видели своими глазами силу и мощь Аллаха, проявляющуюся в невидимом солдате", — сказано в письме о коронавирусе.

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"Аль-Каида" призвала немусульман обращаться в ислам, поскольку эта религия "ориентирована на гигиену", а своих сторонников – чаще мыть руки.

В то же время, по данным американской антитеррористической организации SITE Intel, ИГИЛ призвало своих сторонников совершать теракты, используя вирус SARS-CoV-2 как биологическое оружие. Никаких конкретных руководств главари организации при этом не дали. Поэтому пока сложно судить, смогут ли ИГ воплотить свои планы.

Главари обеих группировок сошлись в положительной оценке экономического ущерба, нанесенного вирусом, отметив, что западный мир находится на грани "экономического бедствия".

Напомним, прошлой осенью президент США Дональд Трамп официально заявил о ликвидации самого опасного террориста в мире – главаря "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади.

Позже стало известно, что новым лидером организации стал один из ее основателей и идеолог Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля.

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