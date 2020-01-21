Кто стал новым лидером ИГ: названо имя

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Новым лидером террористической организации "Исламское государство" стал один из ее основателей и идеолог Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники в разведке.

Имя лидера огласили вскоре после ликвидации предыдущего лидера ИГ, Абу Бакру аль-Багдади, в октябре. Ранее террористы озвучивали имя Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши, но это, по словам газеты, лишь военный псевдоним, который ничего не говорит ни спецслужбам, ни представителям ИГ.

По данным госдепа, Амир Мухаммед Саид – уроженец Ирака, проповедник и один из заместителей аль-Багдади. Они знакомы с 2004 года, когда были заключенным в американском лагере в Ираке. По данным The Guardian, Амир Абдель Рахман сейчас пытается объединить руководство группировки, в основном состоящее из присоединившихся на поздних этапах существования организации. В то же время он имеет связи в Турции, где его брат является представителем политического движения "Фронт иракских туркмен".

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По данным экспертов, новый лидер может скрываться в окрестностях иракского Мосула, где изучал шариатское право.

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Напомним, что 27 октября президент США Дональд Трамп официально заявил о ликвидации самого опасного террориста в мире. Он отметил, что у Америки нет сомнений в гибели Абу Бакра аль-Багдади, потому что удалось проверить его ДНК. Как сообщили СМИ, останки террориста сбросили в море.

Ранее сообщалось, что на местонахождение главаря ИГИЛ указал информатор, но кем он был неизвестно. Одни источники называют его арабом-суннитом, который хотел отомстить за гибель родственника, другие – бывшим соратником аль-Багдади, который стал перебежчиком, разочаровавшись в нем. Также сообщалось, что планы убежища архитеррориста были обнаружены курдской разведкой.

Также ранее в Ираке поймали заместителя аль-Багдади.

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