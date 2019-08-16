Индия готова нанесли ядерный удар: министр сделал грозное заявление

Раджнатх Сингх / Фото: AFP

На фоне очередного обострения отношений с Пакистаном Индия может отказаться от принципа неприменения ядерного оружия первой.

Об этом заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх, посетив 16 августа ядерный полигон Покхран.

Глава индийского Минобороны напомнив о том, что прежде Нью-Дели неукоснительно придерживалось этой доктрины, однако в будущем ситуация может измениться.

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"Индия строго руководствовалась этой доктриной. Что произойдет в будущем, зависит от обстоятельств", – цитирует министра издание Times of India.

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Напомним, новый виток эскалации в индийско-пакистанских отношений начался после отмены особого статуса неспокойного штата Джамму и Кашмир. Штат разделили на две союзные территории — Джамму и Кашмир, которая сохраняет свой законодательный орган (ассамблею), а также Ладакх, у которого не будет регионального парламента.

Помимо того, в Джамму и Кашмире разрешили также, как и в других частях страны, покупать землю выходцам из других регионов, зарезервировали место в госучреждениях для представителей религиозных меньшинств, а также лишили своего флага.

Ранее в этом году Кашмир уже становился эпицентром обострения между двумя государствами – стороны обменивались артиллерийскими ударами, обстрелами, а в результате воздушной баталии Дели лишилось двух военных самолетов.

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