В Пакистане прокомментировали возможность военного решения ситуации в Кашмире

Пакистанцы протестуют против изменения статуса Кашмира в Индии / Фото: AFP

Исламабад не рассматривает решение ситуации в Кашмире силовым путем. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши.

"Мы опасаемся, что Индия может провести новые военные операции с целью отвлечь внимание мирового сообщества, - цитирует телеканал "Гео ти-ви" высказывание Куреши. - Исламабад не рассматривает возможность военного решения [создавшейся ситуации] в Кашмире".

По его словам, Пакистан намерен добиваться политического, дипломатического и правового урегулирования противоречий.

Ранее начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва заявил, что пакистанская армия поддержит жителей индийского штата Джамму и Кашмир в связи с решением Нью-Дели отменить особый статус данного региона.

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Напомним, правительство Индии объявило в понедельник, 5 августа, о решении отменить статью 370 Конституции, которая наделяет штат Джамму и Кашмир особым статусом. Как сообщил в парламенте министр внутренних дел Индии Амит Шах, Джамму и Кашмир теряет статус штата и становится союзной территорией (имеющей меньше прав, чем штат), от него отделяется историческая область Ладакх, которая также становится союзной территорией. Ожидаются и другие перемены в сфере статуса и управления Джамму и Кашмиром. При этом штат сохранит свой законодательный орган.

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По конституции Индии, Джамму и Кашмир имеет особую автономию, в этом штате все законы, принятые центральным правительством (за исключением касающихся сфер обороны, внешних связей и некоторых других), должны были проходить одобрение местной ассамблеи. Жители других регионов Индии не имели право покупать в Кашмире землю. Джамму и Кашмир имеет собственный флаг, ряд других преимуществ.

Историческая справка. Первая индо-пакистанская война 1947-1949 гг. началась из-за спора о принадлежности штата Джамму и Кашмир. По итогам войны 1947—1949 годов Индия получила контроль над примерно 2/3 территории региона, остальная часть отошла Пакистану. Кашмирский конфликт привёл к возникновению напряжённости в отношениях между двумя странами, в целом сохраняющейся до сих пор.

Напомним, что ранее ВВС Пакистана сбили два истребителя ВВС Индии, один из которых упал на пакистанской территории.

Кроме этого, по меньшей мере один солдат армии Индии и два военнослужащих ВС Пакистана убиты в результате перестрелки в Кашмире на линии контроля между двумя странами.

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