Индия и Пакистан договорились восстановить железнодорожное сообщение
После военного конфликта Индия и Пакистан вернули отмененный поезд
После вооруженного конфликта Индии и Пакистана, представители двух стран договорились о возобновлении движение поезда Samjhota Express, которое ранее было приостановлено.
"Поезд Samjhota Express отправится в Пакистан из Нью-Дели в воскресенье", – сообщили чиновники Индийской железной дороги, передает портал Geo News.
Движение поезда было прекращено 28 февраля "в связи с растущей напряженностью между Пакистаном и Индией".
Экспресс Samjhota курсирует дважды в неделю – по понедельникам и четвергам – из Лахора в Аттари через железнодорожную станцию Вага.
Причиной напряженности в отношениях Нью-Дели и Исламабада стало нападение 14 февраля в Джамму и Кашмире на автоколонну индийских военных, которое унесло жизни 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя радикально сепаратистская группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").
В минувший вторник Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду пакистанские ВВС в ответ ударили по индийским военным объектам. Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.
Ситуация в Джамму и Кашмире – единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, остается напряженной уже многие годы. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан опроверг эти заявления.
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