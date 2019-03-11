Индийские власти сообщили о ликвидации одного из организаторов теракта в Кашмире
Хан был уничтожен во время столкновения с индийскими силами безопасности в районе Трал на юге Кашмира
Индийские власти заявили о ликвидации одного из организаторов атаки на колонну военных в штате Джамму и Кашмир, которая унесла жизни более 40 человек. Как сообщает в понедельник газета Times of India, им оказался 23-летний местный житель Мудасир Ахмед Хан.
По информации полиции, Хан был уничтожен накануне во время столкновения с индийскими силами безопасности в районе Трал на юге Кашмира. В результате боя были также ликвидированы двое боевиков.
Согласно данным властей, Хан примкнул к группировке "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"), которая взяла на себя ответственность за теракт, в 2017 году. Он предоставил транспортное средство и взрывчатку для атаки на колонну военных, а также поддерживал постоянный контакт с непосредственным исполнителем теракта.
Ранее сообщалось, что власти Пакистана задержали брата главаря группировки "Джаиш-е-Мухаммад" муфтия Абдура Рауфа.
Группировка, в поддержке которой Нью-Дели обвиняет Исламабад, взяла на себя ответственность за крупный теракт в штате Джамму и Кашмир 14 февраля.
Напомним, после вооруженного конфликта Индии и Пакистана, представители двух стран договорились о возобновлении движение поезда Samjhota Express, которое ранее было приостановлено.
Причиной напряженности в отношениях Нью-Дели и Исламабада стало нападение 14 февраля в Джамму и Кашмире на автоколонну индийских военных, которое унесло жизни 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя радикально сепаратистская группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").
Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. Пакистанские ВВС в ответ ударили по индийским военным объектам. Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.
Ситуация в Джамму и Кашмире – единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, остается напряженной уже многие годы. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан опроверг эти заявления.
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