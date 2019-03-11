Индийские власти сообщили о ликвидации одного из организаторов теракта в Кашмире

Хан был уничтожен во время столкновения с индийскими силами безопасности в районе Трал на юге Кашмира

Фото: AFP

Индийские власти сообщили о ликвидации одного из организаторов теракта в Кашмире //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/beb/cbc/5c6bebcbc86b1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/beb/cbc/5c6bebcbc86b1.jpg 2019-03-11T11:57:00+02:00 Другие страны Хан был уничтожен во время столкновения с индийскими силами безопасности в районе Трал на юге Кашмира

Индийские власти заявили о ликвидации одного из организаторов атаки на колонну военных в штате Джамму и Кашмир, которая унесла жизни более 40 человек. Как сообщает в понедельник газета Times of India, им оказался 23-летний местный житель Мудасир Ахмед Хан.

По информации полиции, Хан был уничтожен накануне во время столкновения с индийскими силами безопасности в районе Трал на юге Кашмира. В результате боя были также ликвидированы двое боевиков.

Согласно данным властей, Хан примкнул к группировке "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"), которая взяла на себя ответственность за теракт, в 2017 году. Он предоставил транспортное средство и взрывчатку для атаки на колонну военных, а также поддерживал постоянный контакт с непосредственным исполнителем теракта.

Ранее сообщалось, что власти Пакистана задержали брата главаря группировки "Джаиш-е-Мухаммад" муфтия Абдура Рауфа.

Группировка, в поддержке которой Нью-Дели обвиняет Исламабад, взяла на себя ответственность за крупный теракт в штате Джамму и Кашмир 14 февраля.

Напомним, после вооруженного конфликта Индии и Пакистана, представители двух стран договорились о возобновлении движение поезда Samjhota Express, которое ранее было приостановлено.

Причиной напряженности в отношениях Нью-Дели и Исламабада стало нападение 14 февраля в Джамму и Кашмире на автоколонну индийских военных, которое унесло жизни 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя радикально сепаратистская группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").

Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. Пакистанские ВВС в ответ ударили по индийским военным объектам. Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.

Ситуация в Джамму и Кашмире – единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, остается напряженной уже многие годы. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан опроверг эти заявления.

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