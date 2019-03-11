Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,39
29,74
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Индийские власти сообщили о ликвидации одного из организаторов теракта в Кашмире

Сегодня, 11:57

Хан был уничтожен во время столкновения с индийскими силами безопасности в районе Трал на юге Кашмира

Фото: AFP
Индийские власти сообщили о ликвидации одного из организаторов теракта в Кашмире //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/beb/cbc/5c6bebcbc86b1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/beb/cbc/5c6bebcbc86b1.jpg Другие страны Хан был уничтожен во время столкновения с индийскими силами безопасности в районе Трал на юге Кашмира

Индийские власти заявили о ликвидации одного из организаторов атаки на колонну военных в штате Джамму и Кашмир, которая унесла жизни более 40 человек. Как сообщает в понедельник газета Times of India, им оказался 23-летний местный житель Мудасир Ахмед Хан.

По информации полиции, Хан был уничтожен накануне во время столкновения с индийскими силами безопасности в районе Трал на юге Кашмира. В результате боя были также ликвидированы двое боевиков.

Согласно данным властей, Хан примкнул к группировке "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"), которая взяла на себя ответственность за теракт, в 2017 году. Он предоставил транспортное средство и взрывчатку для атаки на колонну военных, а также поддерживал постоянный контакт с непосредственным исполнителем теракта.

Ранее сообщалось, что власти Пакистана задержали брата главаря группировки "Джаиш-е-Мухаммад" муфтия Абдура Рауфа. 

Группировка, в поддержке которой Нью-Дели обвиняет Исламабад, взяла на себя ответственность за крупный теракт в штате Джамму и Кашмир 14 февраля.

Напомним, после вооруженного конфликта Индии и Пакистана, представители двух стран договорились о возобновлении движение поезда Samjhota Express, которое ранее было приостановлено.

Причиной напряженности в отношениях Нью-Дели и Исламабада стало нападение 14 февраля в Джамму и Кашмире на автоколонну индийских военных, которое унесло жизни 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя радикально сепаратистская группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").

Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. Пакистанские ВВС в ответ ударили по индийским военным объектам. Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.

Ситуация в Джамму и Кашмире – единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, остается напряженной уже многие годы. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан опроверг эти заявления.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Индия, Пакистан, Кашмир

Вы сейчас просматриваете новость " Индийские власти сообщили о ликвидации одного из организаторов теракта в Кашмире". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Между Индией и Пакистаном новое обострение: на границе снова стреляют

Сегодня, 08:39

Не менее четырех человек ранены в Индии при обстреле с пакистанской стороны

В Индии пройдут самые масштабные выборы в истории человечества

Сегодня, 04:28

Индийцы являются активными избирателями – явка на последних всеобщих выборах в 2014 году составила более 66%

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль

Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете

Зеленский бросил личный вызов Путину, - Портников

Что известно о террористке Дрюк, перешедшей на сторону Украины

Дочь первого президента Узбекистана отправили в колонию

Как и чем помогают перекаты с пятки на носок

Подводные камни установки счетчика

Беглый украинский депутат попросил РФ начать наступление на Киев

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт
Загрузка...

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

Сегодня, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

Вчера, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Новые схемы ввоза и протесты: чего ждать от владельцев "евроблях"

9 марта, 07:51

Собственники евроблях будут пытаться найти лазейки в законе и протестовать

Дожди и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

9 марта, 07:19

В понедельник, 11 марта осадки ожидаются только в западной, северной и восточной частях страны

Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

8 признаков, которые выдают неверного мужчину