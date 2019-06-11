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Инфляция в Венесуэле выросла до 900%

11 июня, 01:09

Страна в последние годы переживает острый социально-экономический кризис

Фото: AFP

Рост цен в Венесуэле с начала текущего года составил более 900%. Такие данные обнародовал в понедельник член комитета по финансам Национальной ассамблеи Анхель Альварадо.

"Инфляция в мае составила 31,3%, накопленная с января этого года — 905,6%", — написал депутат в Twitter. В годовом выражении рост цен оказался на уровне в 815 тыс. процентов. В апреле стоимость товаров и услуг в Боливарианской Республике увеличилась на 44,7%, при этом в годовом выражении инфляция достигла 1,3 млн процентов.

Южноамериканская страна в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу текущего года инфляция в Венесуэле может достичь 10 млн процентов.

28 мая стало известно, что представители правительства президента Николаса Мадуро и венесуэльской оппозиции проводят новый раунд переговоров в Осло.

Первый раунд состоялся 16 мая, Мадуро назвал его продуктивным.

Наблюдатели обращают внимание, что на этот раз стороны будут вести переговоры "лицом к лицу", тогда как в первом раунде они общались через норвежских посредников.

Напомним, что в мае 2018 года в Венесуэле состоялись президентские выборы. ЦИК страны признала победителем Николаса Мадуро, который набрал около 70% голосов. При этом оппозиция объявила бойкот этому голосованию.

В январе, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

Напомним, что венесуэльский парламент, контролируемый противниками Мадуро, сообщил о задержании своего первого вице-спикера Эдгара Самбрано. Гуайдо допустил возможность похищения вице-спикера спецслужбами страны.

Во вторник Конституционная ассамблея Боливарианской Республики приняла решение лишить неприкосновенности семерых оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Ранее мы писали о сговоре, в который вступили с США лояльные Мадуро военные с целью его свержения – президента были готовы арестовать, если тот откажется бежать на Кубу. Однако в последний момент план сорвался.


Кроме того, ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп не демонстрирует желания провести военную операцию в Венесуэле, однако его советник по нацбезопасности Джон Болтон отстаивает более жесткий подход в отношении этой страны.

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Тег деньги, инфляция, Венесуэла, кризис

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Источник:

ТАСС

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