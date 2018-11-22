Иран исключает новые переговоры по ядерному соглашению

В Министерстве иностранных дел Ирана исключили возможность проведения переговоров относительно пересмотра ядерного соглашения от 2015 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу иранского внешнеполитического ведомства Джавада Зарифа.

"Иран не намерен пересматривать соглашение относительно ядерного оружия от 2015 года, как этого требуют США", – заявил министр.

На пресс-конференции в Риме Зариф сказал, что иранский народ выстоит против санкций США.

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Напомним, в мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий – сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Он обещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции против Тегерана.

Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа, охватив автомобилестроительный сектор Ирана, куплю-продажу золота и ряда металлов. Ограничения на экспорт нефтепродуктов вступят в силу 5 ноября, при этом Трамп неоднократно заявлял, что готов к переговорам с иранской стороной для заключения нового соглашения.