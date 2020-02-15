Иран не может расшифровать "черные ящики", но отдавать их не будет

В Ирана нет программного обеспечения и специальных знаний для расшифровки

/ Фото: AFP

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран не может расшифровать информацию черных ящиков сбитого самолета МАУ, однако не передаст их другим странам. Об этом он сказал в интервью NBC.

По словам министра, в соответствии с международными авиационными правилами, Иран вправе проводить расследование катастрофы самолета. Однако Ирану нужно программное обеспечение, кабели и специальные знания от США или других западных стран, чтобы иметь возможность расшифровать информацию черных ящиков.

"Мы попросили помощи. Почему США не помогли нам? Это гуманитарная проблема. Почему они не дали нам программное обеспечение? Почему они не дали нам опыт?", – сказал Зариф.

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По словам министра, на данный момент с черными ящиками не проводятся работы.

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"Нет, нет. Мы не коснемся черных ящиков без присутствия всех заинтересованных сторон", – сказал он.

Напомним, накануне, ссылаясь на первоначальные данные расследования Али Абедзаде утверждал, что бортовые самописцы разбившегося самолета очень повреждены и на их обработку может уйти до пяти месяцев. Однако по данным СМИ, "черные ящики" находятся в куда лучшем состоянии, чем хотели показать иранцы.

Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео" .

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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