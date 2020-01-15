Офис генпрокурора: Франция пока не подтвердила получение "черных ящиков" лайнера МАУ

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Офис генпрокурора предлагает провести расшифровку "черных ящиков" во Франции. Украина уже направила соответствующий запрос французской стороне.

Об этом на заседании парламентского комитета по вопросам нацбезопасности заявила глава международно-правового департамента Офиса генпрокурора Полина Чиж.

"Мы попросили их рассмотреть возможность выделить эксперта или группу экспертов, которые могут приехать на территорию Украины и проводить с нами расследования и раскрытия информации из черных ящиков. Во-вторых, мы попросили рассмотреть возможность, в случае если это будет сделано на территории Франции, позволить нашим экспертам принять участие в этом процессе на территории Франции", – отметила Чиж.

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По ее словам, украинская сторона направила Франции запрос на совместную расшифровку "черных ящиков", если Тегеран решит передать их Парижу.

В то же время она отметила, что информация о передаче Франции "черных ящиков" официально не подтвердилась.

Она также назвала "худшим вариантом" расшифровку черных ящиков в Иране.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились к властям Ирана с просьбой передать украинским правоохранителям бортовые самописцы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), сбитого над Тегераном 8 января.

Напомним, 13 января президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию вокруг сбитого в Иране авиалайнера компании МАУ. Президент Франции выразил соболезнования в связи катастрофой лайнера Boeing 737 компании МАУ близ аэропорта Тегерана, ответственность за которую взяли на себя власти Ирана. "Он подтвердил свою поддержку своему (украинскому) коллеге и заявил об участии Франции в проведении расследования, призванного установить все обстоятельства трагедии", – отмечает Елисейский дворец.

15 января Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Главы государств обсудили самые чувствительные для украинцев вопросы: сбитый самолет МАУ, транзит газа и оккупированный Донбасс.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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