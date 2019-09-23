Иран обратился к странам Персидского залива с мирным предложением: подробности

Хассан Роухани. Фото: Official Iranian President website/REUTERS

Тегеран призывает все страны Персидского залива принять участие в инициативе Ирана по обеспечению безопасности судоходства в регионе. С такими словами выступил в понедельник иранский президент Хасан Роухани на заседании правительства перед отъездом в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН.

"Все страны Персидского залива приглашаются принять участие в этой инициативе", – сказал Роухани, выступление которого транслировало государственное телевидение Ирана. Он добавил, что "соответствующий план по обеспечению безопасности в регионе будет представлен в ООН".

По словам президента, "этот проект касается не только вопросов безопасности, но также и экономики". "Мы назвали его "Ормузская мирная инициатива", – отметил он.

Хасан Роухани заявил, что новые санкции Вашингтона в отношении Тегерана являются демонстрацией полного отчаяния нынешнего руководства США.

"США объявили о санкциях, которые уже вводили против нас ранее. Это говорит о полном отчаянии Вашингтона, – приводятся слова Роухани на официальном сайте президента Ирана. – Сами американцы до этого утверждали, что больше не осталось ни одной сферы (в Иране), которая не была бы подвергнута санкциям".

Реклама

5 августа министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил региональным лидерам начать диалог и заключить договор о ненападении. По убеждению главы МИД, ближневосточным странам пришло время сосредоточиться на решении региональных проблем.

Тем временем премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон считает, что Иран несет ответственность за удары по объектам Саудовской Аравии, и отметил, что готов работать с США и европейскими союзниками с целью ответных шагов на действия Тегерана.

"Великобритания считает, что Иран с большой долей вероятности несет ответственность за атаки на объекты национальной нефтяной компании Saudi Aramco, – сказал Джонсон. - Мы будем работать с нашими американскими и европейским друзьями для ответа на подобные действия с целью деэскалации напряженности в Персидском заливе".

В тренде Зеленский встретится с Трампом: названы темы переговоров

"Очевидно, что в случае обращения к нам Саудовской Аравии или Вашингтона мы рассмотрим, в каком качестве сможем принести пользу", - добавил британский премьер.

Напомним, президент США Дональд Трамп одобрил отправку на Ближний Восток дополнительных войск. Такое решение глава государства принял в ответ на запросы о подкреплениях со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ.

Ранее стало известно, что коалиция под руководством Саудовской Аравии начала боевую операцию вблизи Йемена против повстанцев-хуситов, которые взяли на себя ответственность за нападения на саудовские нефтяные объекты.

Напомним, американские власти считают Иран причастным к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. В Вашингтоне намерены и далее следовать политике "максимального давления" на Тегеран.

Также Министерство обороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки дронов и ракет в качестве доказательств, что атаки на объекты нефтяной отрасли совершил Иран.

Кроме этого, мы писали, что Саудовская Аравия уже полностью восстановила поставки энергоносителей. В сентябре страна будет поддерживать поставки нефти клиентам в полном объеме.

Ранее Госдепартамент США заявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в Персидском заливе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама