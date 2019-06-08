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Иран обвинил США в "экономическом терроризме"

8 июня, 18:21

Обвинения Тегерана прозвучали после введения Вашингтоном новых санкций

Фото: Getty Images

Санкции США против Ирана свидетельствуют о том, что американцы не желают вести переговоры с Тегераном. Об этом заявил пресс-секретарь МИД исламской республики Аббас Мусави, сообщает AFP.

"Понадобилась всего одна неделя для того, чтобы утверждение президента США о том, что он готов вести переговоры с Ираном, оказалось бесполезным", – заявил он.

Мусави назвал новые санкции еще одним примером "экономического терроризма" и продолжением "вражды" США против Ирана.

"Политика максимального давления Америки — неудачная политика, которую неоднократно пробовали ранее предыдущие президенты страны. Это неправильный путь, и правительство США может быть уверено, что оно не достигнет ни одной из целей, поставленных для этой политики", – отметил представитель иранского МИДа.

Напомним, президент Хасан Рухани предположил, что Иран, возможно, пожелает провести переговоры, если Соединенные Штаты проявят к нему уважение и не будут оказывать давление на Тегеран.

Также ранее Госсекретарь Майкл Помпео заявлял, что администрация США не стремится к войне с Ираном, но понимает, что необходимо иметь возможность защитить страну.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе – сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД.

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Тег Иран, США, санкции

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