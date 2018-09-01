Иран под защитой РФ строит ракетный завод в Сирии – СМИ

Сегодня, 18:06

Государство отправляет своим союзникам в Ираке баллистические ракеты, способные долететь до Тель-Авива или Эр-Рияда 

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Иран под прикрытием российских сил строит в Сирии ракетный завод и отправляет баллистические ракеты своим союзникам в Ираке. Об этом пишет The Times, ссылаясь на данные спутниковых снимков, на которых видно строительство базы и завода на северо-западе Сирии недалеко от города Банияс.

Он находится в зоне, контролируемой российской системой воздушной обороны С-400, развернутой для защиты российских операций в Сирии от израильских авиаударов.

Строительство под Баниясом заметила компания ImageSat International, базирующейся в Израиле. Компания заявила, что контуры базы напоминают Парчин – центр разработки секретных ракет в Иране.

Сообщается также, что Иран отправил баллистические ракеты, способные долететь до Тель-Авива или Эр-Рияда, повстанцам, действующим в Ираке.

Ранее Израиль пообещал атаковать ракетные передачи Ирана и регулярно делал это в Сирии, но не проводил удары по повстанцам в Ираке, связанным с Ираном.

Как сообщалось, министры обороны Ирана Амир Хатами во время визита в Сирию подписал в соглашение о военном и техническом сотрудничестве между странами. 

В свою очередь Израиль заявил, что будет решительно действовать против любой угрожающей ему иранской цели на территории Сирии.

Напомним, что в МАГАТЭ проверили, соблюдает ли Иран "ядерную сделку".
Россия, Ирак, Иран, завод, ракеты, базы

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