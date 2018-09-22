Иран предрек Трампу судьбу Саддама Хусейна

Рухани заявил, что Иран не откажется от ракетной программы под давлением США

Президента США Дональда Трампа ожидает судьба иракского диктатора Саддама Хусейна, если он продолжит конфронтацию с Ираном. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани, передает Reuters.

Рухани заявил, что Иран не откажется от ракетной программы под давлением США.

Он напомнил, что в ходе ирано-иракской войны 1980-1988 годов Багдад понес колоссальные потери, в том числе и экономические.

"То же самое произойдет с Трампом. Америку постигнет та же судьба, что и Саддама Хусейна", - добавил Рухани.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что смена руководства Ирана не являются целью политики администрации президента Дональда Трампа.

Он отметил, что если Иран выполнит ряд требований США, то власти страны готовы к сотрудничеству с руководством Ирана.

"Смена режима – это не политика Трампа. Мы выразили предельно открыто, чего мы хотим от Ирана – чтобы он перестал осуществлять запуски ракет по Эр-Рияду, вооружать Хезболлу, угрожающую Израилю, и прекратил быть самым крупным в мире спонсором терроризма", – заявил Помпео.

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Ранее президент США Дональд Трамп не исключил, что действия его администрации могут привести к краху Ирана.

"Когда я пришел сюда (в Белый дом. – Ред.), вопрос заключался в том, когда они захватят Ближний Восток", – сказал президент, говоря про Иран. "Теперь же вопрос заключается в том, выживут ли они", – добавил американский лидер, не развив свою мысль.

Напомним, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США создали в Госдепартаменте инициативную группу с целью подготовки госпереворота в стране.