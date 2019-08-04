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Иран продолжает активно поставлять нефть в обход санкций США – СМИ https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD 2019-08-04T01:27:00+03:00 Другие страны Газета изучила передвижения более 70 иранских танкеров

Несмотря на санкции США, Иран поставляет нефть в Азию и Средиземноморье.

Об этом сообщает The New York Times.

Газета изучила передвижения более 70 иранских танкеров через сервисы MarineTraffic и Refinitiv, а также с помощью спутниковых снимков компании Planet Labs.

Выяснилось, что транспортировкой нефти занимаются как минимум 12 танкеров, принадлежащих Ирану. Половина из этих судов занимаются поставкой в Китай, другие направлялись в Средиземное море через Суэцкий канал. Аналитики предполагают, что они могли доставлять нефть в Сирию и Турцию.

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США вышли из ядерной сделки с Ираном в 2018 году и ввели санкции против Тегерана. Вашингтон заявил о намерении свести импорт иранской нефти до минимума за счет ограничений.

В апреле 2018 года, до выхода Вашингтона из соглашения, Иран ежедневно экспортировал 2,5 млн барр. нефти. В июне 2019 года этот объем составил около 500 тыс. бар. в сутки, сообщил Рейд Айнсон, сотрудник компании Kpler, которая отслеживает морские перевозки.

Напомним, в июле в Тегеране заявили, что для сохранения "ядерной сделки" европейцы должны обеспечить Ирану возможность ведения свободной торговли.

Как мы уже писали, ранее ранее заместитель министра иностранных дел Ирана и главный переговорщик по СВПД Аббас Арагчи заявил, что Тегеран намерен сокращать свои обязательства по "ядерной сделке" каждые 60 дней, если ее участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

Напомним, 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД. Эта сделка была заключена в 2015 году Ираном с постоянными членами СБ ООН и Германией, она ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

После этого в парламенте Ирана демонстративно сожгли флаг США:

В ноябре 2018 года были восстановлены санкции США против нефтяного сектора Ирана.

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