Иран в ответ Вашингтону признал армию США "террористической организацией"
Это первый в истории случай, когда США официально признала военные силы другой страны террористическим формированием
Иран назвал вооруженные силы США "спонсором терроризма" в ответ на внесение Вашингтоном в список террористических организаций Корпуса стражей исламской революции.
Об этом сообщает Independent.
"Иран признал американские вооруженные силы "спонсором терроризма" после того, как администрация американского президента Дональда Трампа в понедельник внесла элитное иранское воинское формирование, Корпус стражей исламской революции, в список террористических организаций", – говорится в сообщении.
Ранее командующий Корпусом стражей исламской революции генерал-майор Мохаммад Али Джафари заявил, что если США примут такое решение, то "американские силы в Западной Азии потеряют мир и спокойствие". Он также пообещал немедленные ответные шаги Тегерана.
Президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что "беспрецедентный шаг США признает реальность того, что Иран – не только государственный спонсор терроризма, но и что Корпус стражей исламской революции активно участвует, финансирует и пропагандирует терроризм как инструмент государственного управления".
Как известно, это первый в истории случай, когда США официально признала военные силы другой страны террористическим формированием.
Мы также писали о теракте в иранской провинции Систан и Белуджистан, где в феврале террориста-смертник атаковал автобус с бойцами Корпуса стражей Исламской революции. Жертвами нападения стали не менее 27 иранских военных.
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