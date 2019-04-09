Иран в ответ Вашингтону признал армию США "террористической организацией"

Это первый в истории случай, когда США официально признала военные силы другой страны террористическим формированием

Мохаммад Али Джафари. Фото: AFP

Иран в ответ Вашингтону признал армию США "террористической организацией" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/bbc/158/5cabbc158ab48.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/bbc/158/5cabbc158ab48.jpg 2019-04-09T00:27:00+03:00 Другие страны Это первый в истории случай, когда США официально признала военные силы другой страны террористическим формированием

Иран назвал вооруженные силы США "спонсором терроризма" в ответ на внесение Вашингтоном в список террористических организаций Корпуса стражей исламской революции.

Об этом сообщает Independent.

"Иран признал американские вооруженные силы "спонсором терроризма" после того, как администрация американского президента Дональда Трампа в понедельник внесла элитное иранское воинское формирование, Корпус стражей исламской революции, в список террористических организаций", – говорится в сообщении.

Ранее командующий Корпусом стражей исламской революции генерал-майор Мохаммад Али Джафари заявил, что если США примут такое решение, то "американские силы в Западной Азии потеряют мир и спокойствие". Он также пообещал немедленные ответные шаги Тегерана.

Президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что "беспрецедентный шаг США признает реальность того, что Иран – не только государственный спонсор терроризма, но и что Корпус стражей исламской революции активно участвует, финансирует и пропагандирует терроризм как инструмент государственного управления".

Как известно, это первый в истории случай, когда США официально признала военные силы другой страны террористическим формированием.

Мы также писали о теракте в иранской провинции Систан и Белуджистан, где в феврале террориста-смертник атаковал автобус с бойцами Корпуса стражей Исламской революции. Жертвами нападения стали не менее 27 иранских военных.

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