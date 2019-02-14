Кровавый теракт в Иране: новые данные о погибших
Нападение было совершено террористом-смертником на дороге между городами Хаш и Захедан
По меньшей мере 27 военных "Корпуса стражей Исламской революции погибли в результате теракта, совершенного в среду, 13 февраля, в иранской провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке страны.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местное издание Tasnim, передает Deutsche Welle.
Ранее говорилось о 20 погибших и 20 раненых. Тем временем иранское агентство Fars сообщило о 41 погибшем человеке в результате теракта, по его данным, среди жертв есть гражданские.
Нападение было совершено террористом-смертником на дороге между городами Хаш и Захедан. В "Корпусе стражей" сообщили, что группа военных возвращалась с границы, когда начиненный взрывчаткой грузовик взорвали возле их автобуса.
Ответственность за теракт взяла на себя суннитская джихадистская группировка "Джаиш аль-Адл", сообщило агентство Fars. Официальный Тегеран считает эту группировку террористической. Она состоит из бывших членов суннитской экстремистской группы "Джундалла", которая действовала в провинции до 2010 года.
Спикер министерства иностранных дел Ирана Бахрам Гасеми пообещал, что власти ответят на эту атаку. "Самоотверженные военные и разведка (...) отомстят за кровь мучеников, которые погибли в этом инциденте", – заявил он.
"Корпус стражей Исламской революции" официально является частью вооруженных сил Ирана. Это военно-политическое формирование, созданное в 1979 году для "защиты завоеваний Исламской революции". В октябре 2017 года США включили "Корпус стражей Исламской революции" в санкционный список лиц и организаций, которые осуществляют террористическую деятельность, или оказывают поддержку террористам.
Как сообщалось, США призвали ужесточить санкции против Ирана. Иран не делает ничего для остановки ракетной программы, отметил Помпео.
Ранее в Тегеране заявили, что Иран будет вынужден совершить "стратегический скачок" в сфере ракетных вооружений, если европейские страны или другие государства попытаются ограничить ракетную мощь Исламской Республики Иран.
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