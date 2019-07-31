Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Иран выдвинул Евросоюзу жесткие требования по сохранению ядерной сделки https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD,%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD,%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3 2019-07-31T11:25:35+03:00 Другие страны Среди наиболее важных шагов иранский министр назвал запуск в полном формате финансового механизма INSTEX

Иран продолжит сокращать свои обязательства по ядерной сделке в том случае, если не получит европейских гарантий защиты от американских санкций. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Мы приступим к третьему этапу сокращений своих обязательств по ядерной сделке, если европейские страны не предоставят нам гарантий по защите от санкций США", – цитирует агентство Мехр слова Зарифа. Он добавил, что "на данный момент меры, принятые европейцами, абсолютно не соответствуют их обещаниям".

Среди наиболее важных шагов иранский министр назвал запуск в полном формате финансового механизма INSTEX, который "не должен зависеть от одобрения США и подвергаться их влиянию". По его словам, эта система должна предоставить Тегерану возможность получения денег от торговли нефтью.

8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке (остановка на 60 суток продаж обогащенного урана). 7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

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ЕС объявил о начале работы механизма расчетов с Ираном INSTEX во время предыдущей встречи по ядерной сделке на уровне политдиректоров 28 июня.

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Напомним, что в июле в Тегеране заявили, что для сохранения ядерной сделки европейцы должны обеспечить Ирану возможность ведения свободной торговли.

Напомним, 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД. Эта сделка была заключена в 2015 году Ираном с постоянными членами СБ ООН и Германией, она ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

После этого в парламенте Ирана демонстративно сожгли флаг США:

В ноябре 2018 года были восстановлены санкции США против нефтяного сектора Ирана.

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