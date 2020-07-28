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Иран выпустил ракету по "авианосцу США": видео

28 июля, 20:42

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Для своих военных учений иранцы построили копию авианосца "Нимиц" в масштабе 1:1

Вооруженные силы Ирана провели в Персидском заливе военные учения с участием полноразмерной копии американского авианосца класса "Нимиц".

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Как сообщает The Associated Press, маневры "Великий пророк 14" проводились 28 июля в Ормузском проливе – стратегически важной точке, через которую проходит 20% всего мирового экспорта нефти.

На опубликованных роликах видно, как иранский вертолет запускает по фальшивому авианосцу ракету, а спецназ быстро спускается на борт корабля. На других кадрах несколько лодок, поднимая белые волны, быстро окружают макет "Нимица".

На спутниковых фото, которые в этот же день опубликовала американская компания Maxar Technologies, видно повреждения носа корабля и нескольких истребителей на нем.

Фото: Maxar Technologies
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Фото: Maxar Technologies

Заместитель командующего операциями Корпуса стражей исламской революции Аббас Нилфороушан отметил, что учения будут проходить с задействованием "баллистических ракет большой дальности с возможностью поражения плавающих целей дальнего действия агрессора".

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Предположительно, это может значить, что в итоге копию авианосца уничтожат, как и во время военных учений пять лет назад.

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Командир КСИР генерал Хосейн Салами утверждает, что его страна не собирается нападать ни на одну страну в мире, но сегодняшние маневры призваны продемонстрировать всю агрессивность тактики и операций Ирана.

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Напомним, эскалация в отношениях Тегерана и Вашингтона достигла своего пика в этом году, когда США уничтожили в Ираке командира иранского спецподразделения "Аль-Кудс" Касема Сулеймани. Иранцы на это ответили обстрелом американской базы в Ираке.

А в этом месяце конфликт двух стран был подогрет инцидентом, который произошел в небе над Сирией, где американский истребитель F-15 вплотную приблизился к иранскому пассажирскому лайнеру.

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