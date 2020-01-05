Иранские хакеры ответили Соединенным Штатам на убийство генерала Сулеймани

На главной странице сайта Federal Depository Library Program неизвестные оставили надписи на двух языках - английском и, вероятно, персидском

Один из правительственных сайтов США был атакован иранскими хакерами через несколько часов после произошедшего убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает BNO News.

Как сообщается, на главной странице сайта Federal Depository Library Program неизвестные оставили надписи на двух языках – английском и, вероятно, персидском – от якобы "Исламской Республики Иран".

"Мы никогда не прекратим оказывать поддержку нашим друзьям в регионе", - указано в "послании" хакеров.

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Напомним, что 63-летний генерал-лейтенант "Аль-Кудс" Касем Сулеймани был убит на рассвете 3 января под Багдадом, куда прибыл для встречи с командирами иракской милиции, – беспилотник подорвал два автомобиля, в которых, кроме Сулеймани, находился заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Место иранского военачальника уже занял его заместитель бригадный генерал Исмаил Каани.

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Духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи осудил убийство командира иранского спецназа и пообещал отомстить тем, кто за этим стоит. Хаменеи также объявил трехдневный общенациональный траур. А президент Хасан Рухани обещал отреагировать на случившееся "более ожесточенным противостоянием" Америке.

Пентагон взял ответственность за ликвидацию, отметив, что операция проводилась по указанию президента США Дональда Трампа. Непосредственной причиной удара считается попытка штурма американского посольства в Багдаде, предпринятая 31 декабря, ответственность за которую США возложили на Тегеран.

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