Иранский чиновник объяснил причину задержки вылета украинского самолета

«Причиной задержки самолета стал перегруз», - заявил чиновник в Иране

Место крушения. Фото: twitter.com/elizapalmer

Задержка вылета потерпевшего крушение в Тегеране украинского Boeing 737 была вызвана перегрузом. Об этом сообщил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

"Причиной задержки самолета стал перегруз", — приводит его слова агентство ИРНА. Резайефар добавил, что "лайнер был полон пассажиров, которые везли много багажа".

По его словам, "причиной задержки стала просьба пилота выгрузить часть груза пассажиров, чтобы перераспределить его на следующий рейс в украинский аэропорт".

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Напомним, что ранее стало известно, когда будет объявлена предварительная причина катастрофы украинского самолета. Заявление будет сделано после заседания комиссии по расследованию авиакатастроф.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо снова обсудили по телефону ситуацию по расследованию причин катастрофы самолета украинских авиалиний в Иране.

"Стороны согласились, что необходимо уменьшить количество спекуляций относительно трагедии и всячески способствовать проведению объективного и всестороннего расследования", – говорится на официальном сайте президента.

Добавим, что ранее государственный секретарь Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты Америки считают, что самолет "Международных авиалиний Украины", скорее всего, сбила иранская ракета.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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