Стало известно, когда будет объявлена предварительная причина катастрофы украинского самолета

Заявление будет сделано после заседания комиссии по расследованию авиакатастроф

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Предварительная причина катастрофы украинского самолета Boeing 737 будет объявлена 11 января.

Об этом сообщило агентство Fars.

Отмечается, что заявление будет сделано после заседания комиссии по расследованию авиакатастроф. При этом на заседании будут присутствовать иностранные специалисты.

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Напомним, что ранее"Сегодня" эксклюзивно узнали, что уже удалось сделать украинским экспертам в Иране. По словам представителя аппарата СНБО, иранская сторона оказывает полное содействие украинцам.

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Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо снова обсудили по телефону ситуацию по расследованию причин катастрофы самолета украинских авиалиний в Иране.

"Стороны согласились, что необходимо уменьшить количество спекуляций относительно трагедии и всячески способствовать проведению объективного и всестороннего расследования", – говорится на официальном сайте президента.

Добавим, что ранее государственный секретарь Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты Америки считают, что самолет "Международных авиалиний Украины", скорее всего, сбила иранская ракета.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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