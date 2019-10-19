История с курдами – урок для Украины: эксперт о ситуации в Сирии

Курды не занимаются строительством общественных и политических институтов даже в тех районах, где полностью контролируют ситуацию

Фото: REUTERS/Omar Sanadiki

Реклама

Когда президент Турции Эрджеп Эрдоган начал военную операцию "Источник мира", направленную в первую очередь против сирийских курдов, США, поддерживавшие курдов в период борьбы с Исламским государством и гражданской войны в Сирии. Белый дом начал грозить Анкаре санкциями. Но, по словам эксперта по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Ильи Кусы, курды переоценили поддержку со стороны США. Как отметил эксперт, в 2016-м, после разгрома Исламского государства, у сирийских курдов был исторический момент, чтобы добиться автономии.

"Нужно было идти на переговоры с ослабевшим Асадом и создавать автономию. Но курды посчитали, что у них за спиной США, что против них никто не пойдет. Исторический шанс был потерян", – отмечает Илья Куса.

Также, по его словам, курды не занимаются строительством общественных и политических институтов даже в тех районах, где полностью контролируют ситуацию.

"У курдов идеология какая была? "У нас тут свобода, у нас своя земля, мы делаем, что хотим. При этом на территориях, контролируемых курдами, "социалкой", разными бытовыми, коммунальными вещами занимались сирийцы. То есть много пафоса, триумфальных вещей ни о чем. А снизойти к каким-то бытовым вещам они не могли", – отметил эксперт.

По его словам, ситуация в данном контексте очень напоминает ситуацию в Украине, где институты, впрочем, есть, но их развитию, укреплению не уделяется должного внимания.

"И в целом история с курдами – урок для Украины. Если ты ставишь нереалистичные цели, если делаешь ставку на какого-то дядю за границей, который придет и решит за тебя все проблемы, если не развиваешь институты… В общем, если сам ничего не делаешь, не развиваешь внутреннюю повестку, которая объединит, а не разъединит народ, то результат будет закономерен. Твоя международная позиция маргинализируется, и тебя отдадут, как разменную монету", – отмечает эксперт.

Напомним, Трамп в разговоре с Эрдоганом, вроде бы, давший добро на операцию, через пару дней написал турецкому коллеге весьма недипломатичное письмо. Сирийские курды, воевавшие в составе демократической оппозиции против Асада, после начала операции турецких войск назвали действия американцев "ударом ножом в спину", обратились к Асаду за поддержкой и получили ее.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в аналитическом обзоре ситуации в материале: "Как Трамп "сдал" курдов и причем здесь Украина".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама