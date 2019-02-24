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Из Нацгвардии Мадуро солдаты дезертировали за границу

Сегодня, 04:18

Бойцы прорвались в Колумбию на бронемашинах, протаранив заграждение

Фото: AFP
Из Нацгвардии Мадуро солдаты дезертировали за границу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/148/397/5c714839711e4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/148/397/5c714839711e4.jpg Другие страны Бойцы прорвались в Колумбию на бронемашинах, протаранив заграждение

Военнослужащие лояльной президенту Венесуэлы Николасу Мадуро Национальной гвардии сбежали в Колумбию. Бойцы на бронемашинах протаранили заграждения, временно установленные на границе, и дезертировали. Об этом в субботу сообщила газета El Nacional.

По ее данным, как минимум трое дезертиров пересекли границу на мосту имени Симона Боливара и просили помощи у колумбийской погранслужбы.

Издание не уточняет чины и звания бойцов. Также не указывается и то, были ли у них последователи.

В пятницу власти Венесуэлы решили временно закрыть три мостовых перехода на границе с Колумбией — мосты имени Симона Боливара, Сантандера и мост Уньон. Они ведут в приграничный колумбийский город Кукута, где в начале февраля был открыт центр по распределению гуманитарной помощи для венесуэльцев. Мадуро назвал инициативу о передаче гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу олигархии" и призвал сограждан отказаться от нее.

Кроме того, президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о закрытии сухопутной границы с Бразилией.

Ранее сообщалось, что в районе Сан-Франсиско-де-Юруани венесуэльские военные открыли огонь по коренным жителям, также пытавшимся препятствовать их проезду к границе с Бразилией. Два человека погибли, еще 14 получили ранения.

Напомним, что почти 5 тысяч венесуэльцев покидают родину ежедневно, а за границу выехали уже почти 3,5 миллиона человек. Наибольшее количество беженцев и мигрантов из Венесуэлы принимает Колумбия – более 1,1 миллиона человек.

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Тег Венесуэла, Колумбия, нацгвардия, дезертирство

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