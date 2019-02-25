Из Вьетнама депортировали двойника Ким Чен Ына
Актеру Расселу Уайту, который выступает в образе Трампа, разрешили остаться в Ханое
Из Вьетнама депортировали австралийского актера китайского происхождения Говарда Экса, который играл северокорейского лидера Ким Чен Ына. Такое решение приняли власти страны.
В Ханой мужчина прибыл, чтобы "ярко и неожиданно" предстать на публике. Как выяснилось, актер собирался привлечь к себе внимание местных жителей и туристов в центральной части города, где находятся несколько пятизвездочных гостиниц, одна из которых может стать местом проведения встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
Партнеру Экса, актеру Расселу Уайту, который выступает в образе Трампа, разрешили остаться в Ханое. Но мужчине запретили появляться на публике в качестве двойника американского президента.
Ранее мы писали о том, что во Вьетнаме правоохранители задержали двойников лидеров Северной Кореи и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Говарда Экса и Рассела Уайта местные правоохранители задержали после интервью вьетнамскому телеканалу. По словам двойника главы КНДР Экса, около 15 полицейских потребовали от него и его коллеги Уайта дать показания.
Отметим, что второй американско-северокорейский саммит пройдет в таком же формате, как и первый. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын также смогут провести встречу тет-а-тет, пообедать, а также принять участие во встречах их делегаций в расширенном формате. Еще одной целью саммита представитель Вашингтона назвал поиск общего для США и КНДР понимания ядерного разоружения Корейского полуострова.
В Ханое уже на всю началась подготовка к саммиту . Представители обоих стран прибыли во вьетнамскую столицу еще за неделю до самого события.
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