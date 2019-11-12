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Из-за лесных пожаров в Австралии объявлен катастрофически высокий уровень опасности

12 ноября, 05:38

Катастрофически высокая пожарная опасность прогнозируется для большого Сиднея и регионов Хантер и Иллаварра

Видео: Reuters

Пожарная служба австралийского штата Новый Южный Уэльс назвала катастрофически высоким уровень опасности для Сиднея из-за масштабных лесных пожаров на северо-восточном побережье континента. На территории региона продолжают гореть 57 лесных пожаров, и 28 из них не локализованы.

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"Катастрофически высокая пожарная опасность прогнозируется для большого Сиднея и регионов Хантер и Иллаварра", — указано в сообщении ведомства, опубликованном на его официальной странице в Twitter. Для четырех районов штата выпущены предупреждения о чрезвычайной ситуации и подготовке к скорой эвакуации, закрыты более 350 общеобразовательных школ и более 260 высших и средних учебных заведений. На ряде направлений на севере региона прекращено движение общественного железнодорожного и автотранспорта.

Как отметил комиссар региональной пожарной службы штата Шейн Фитцсиммонс, из-за сильного ветра и аномальной жары скорость распространения пожаров значительно увеличивается. "Реальность такова, что условия будут ухудшаться в ближайшие часы и особенно в полдень 12 ноября, когда сочетание высоких температур, сухой атмосферы и ветров усилит распространение огня", — сказал Фитцсиммонс. Он также отметил, что не менее 700 жилых домов находятся в зоне пожаров.

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На борьбу с огнем в штате Новый Южный Уэльс мобилизованы более трех тысяч пожарных и сотни единиц специальной техники, включая 80 самолетов. В огне уже погибли три человека и более 30 получили травмы, семь человек числятся пропавшими без вести. Пожарами были разрушены более 150 жилых домов и ряд административных зданий, порядка шесть тысяч человек эвакуированы из охваченных огнем населенных пунктов. На территории штата объявлена чрезвычайна ситуация и введен полный запрет на разведение огня.

Отметим, весь мир борется с угрозой лесных пожаров. Ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что семь стран Южной Америки подписали соглашение о защите лесов Амазонии от пожаров. Пакт подписали президенты Колумбии, Эквадора, Перу и Боливии, а также представители Бразилии, Гайаны и Суринама. Власти Венесуэлы, на территории которой также расположены амазонские леса, на встречу приглашены не были.

Также мы писали о том, что в Индонезии из-за лесных пожаров небо окрасилось в красный цвет. Жители Джамби пожаловались, что из-за мглы у них болят глаза и першит в горле.

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Австралия опасность пожарные пожары лесные пожары

Источник: ТАСС

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