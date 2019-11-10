Лесные пожары в Австралии унесли жизни трех человек: видео стихии

Несколько сотен человек оказались в огненной ловушке

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На восточном побережье Австралии продолжаются лесные пожары. В результате погибли три человека, разрушены сотни домов. В штате Новый Южный Уэльс возгорания протянулось на один километр. Об этом сообщает 24 канал.

Власти объявили эвакуацию: в безопасные зоны вывезут несколько тысяч жителей Нового Южного Уэльса. Несколько сотен людей не имеют возможности выбраться из собственных домов, они оказались в огненной ловушке.

Стихия уже унесла жизни по меньшей мере трех человек. Еще семеро считаются пропавшими без вести. Несколько десятков человек получили повреждения. Местные власти отметили, что жертв может быть больше.

"Сотни усадеб разрушены. Сотни домов сгорели. Если нам удастся получить доступ к районам, отрезанным огнем, то, возможно, мы получим новые неутешительные данные", – пояснил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Также огонь угрожает и животным. Из-за лесных пожаров популяция коал сократилась в два раза. По словам зоологов, по меньшей мере 350 из 600 животных погибли.

Быстрому распространению огня способствует сухая и жаркая погода. Температура в регионе сейчас держится на отметке +35. А дождей не было уже почти месяц.

"По состоянию на сегодня мы имеем 70 возгораний в штате, более 40 из них пока не удается взять под контроль. По меньшей мере 5 пожарам присвоили самый высокий уровень опасности", – рассказал премьер штата Новый Южный Уэльс Глейдис Береджиклян.

На борьбу со стихией направили более тысячи пожарных. В районе возгорания работают 70 легкомоторных самолетов, которые разбрызгивают огнетушащие смеси. Пока взяли под контроль лишь 30% возгораний.

Отметим, весь мир борется с угрозой лесных пожаров. Ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что семь стран Южной Америки подписали соглашение о защите лесов Амазонии после пожаров. Пакт подписали президенты Колумбии, Эквадора, Перу и Боливии, а также представители Бразилии, Гайаны и Суринама. Власти Венесуэлы, на территории которой также расположены амазонские леса, на встречу приглашены не были.

Также мы писали о том, что в Индонезии из-за лесных пожаров небо окрасилось в красный цвет. Жители Джамби пожаловались, что из-за мглы у них болят глаза и першит в горле.

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