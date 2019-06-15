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Из-за наводнения в Китае эвакуировали десятки тысяч местных жителей

15 июня, 10:58

В результате стихии в провинции Гуандун погибли 19 человек

Фото: AFP

В связи с наводнениями на юге Китая 56 тыс. местных жителей в провинции Гуандун эвакуировали в экстренном порядке. Об этом сообщает Xinhua.

Профильные ведомства направили рабочие группы в пострадавшие районы для организации работы по ликвидации последствий стихийного бедствия, сообщили в министерстве по управлению чрезвычайными ситуациями.

С 9-го июня в семи городах этой провинции, включая Хэюань, Мэйчжоу и Шаогуань, произошли серьезные наводнения, вызванные ливнями.

Согласно данным местных властей, погибли 19 человек, еще трое считаются пропавшими без вести. Стихийные бедствия затронули 357 тыс. человек, 56 тыс. местных жителей были эвакуированы.

От наводнений пострадали посевы культур площадью 47,6 тыс. га, в частности, более 700 га посевов уничтожены.

Местные власти доставили в названные районы большое количество палаток, складных кроватей и одеял для оказания помощи пострадавшим.

Напомним, в результате сильных дождей в центральной Индонезии, наводнения и оползни заставили десятки тысяч людей покинуть свои дома.


Кроме этого, мы сообщали, что в Пакистане наводнение унесло жизни почти четырех десятков человек, еще более сотни пострадали. Жертвами ураганов и наводнений стали люди в провинциях Белуджистан, Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва.

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Тег Китай, потоп, эвакуация, наводнение

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Источник:

Xinhuanet

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