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Из-за отмены в Италии массовых мероприятий Папа Римский выступил по интернету

10 марта, 22:29

Сергей Пономаренко

В своем обращении к пастве Папа Римский Франциск Первый высказался о вирусе

В Италии отменены общественные мероприятия – из-за коронавируса, который охватил эту страну.премьер Италии объявил об ограничении передвижения по стране.

А в Ватикане было решено транслировать в сетьпроповедь Папы Римского.

В своем обращении к пастве Папа Римский Франциск Первый высказался о вирусе.

"Давайте продолжим молиться за больных людей и за здоровых рабочих. Ведь от эпидемии страдает много людей", – сказал Папа Римский Франциск Первый.

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Фото: Yuri Kochetkov/Pool via REUTERS

Накануне вечером власти Италии приняли решение ввести карантин на территории всей страны – из-за стремительного распространения коронавируса.

"Больше не будет одной или двух красных зон. Вся Италия будет зоной защиты", – заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Несмотря на то что населению рекомендовали "не паниковать, скупая продукты питания или товары первой необходимости, которые можно будет купить в ближайшие дни", множество людей ринулись в магазины, скупая в первую очередь картофель, сухари, молоко, сахар, муку, а также мыло и дезинфицирующие средства.

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Ватикан Италия Папа Римский коронавирус

Источник: Сегодня

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