Избивают даже стариков: видео новых зверств ОМОНа в Беларуси

Белорусы продолжают выкладывать в сеть свидетельства жестокости своих соотечественников в униформе

Белорусы продолжают публиковать видеосвидетельства неаргументированной жестокости в отношении граждан со стороны сотрудников правопорядка.

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Так, на одном видео сняли, как один ОМОНовец ударом дубинки снес боковое стекло у проезжающей мимо машины. Из нее вышел пожилой мужчина в шортах и рубашке, к которому сразу же подбежали пятеро военнослужащих.

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После короткого разговора они все пошли в сторону полицейской машины, но в какой-то момент пожилого решили повалить на землю, после чего сотрудники спецназа поволокли его в автобус, где, очевидно, находились задержанные.

Другой ролик сняли в Минске – на нем задерживать одинокого водителя легковушки съехались сразу пять милицейских машин. Задержания сопровождаются уже ставшими привычными групповыми избиениями.

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На обоих видео видно, как после "расправы" ОМОНовцы садятся за руль машин, которые принадлежат задержанным и уезжают.

Еще на одной записи видно, как сотрудник полиции направляет пистолет на молодого человека, который вышел из своего автомобиля и стоит посреди проезжей части с поднятыми руками – причина неизвестна. В какой-то момент мужчина в гражданском сбивает водителя с ног и начинает избивать.

Напомним, что антиправительственные акции в Беларуси начались после объявления предварительных результатов выборов 9 августа, согласно которым около 80% голосов в первом туре набрал действующий президент Александр Лукашенко.

Власти задействовали против протестующих спецназ и спецсредства, включая светошумовые гранаты. Многие демонстранты были жестоко избиты, а двое из них погибли – один на демонстрации в Минске, а второй после задержания в Гомеле.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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