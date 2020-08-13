Українська
$ 27,53
32,4
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Избивают даже стариков: видео новых зверств ОМОНа в Беларуси

13 августа, 20:54

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Белорусы продолжают выкладывать в сеть свидетельства жестокости своих соотечественников в униформе

Белорусы продолжают публиковать видеосвидетельства неаргументированной жестокости в отношении граждан со стороны сотрудников правопорядка.

Реклама

Так, на одном видео сняли, как один ОМОНовец ударом дубинки снес боковое стекло у проезжающей мимо машины. Из нее вышел пожилой мужчина в шортах и рубашке, к которому сразу же подбежали пятеро военнослужащих.

Читайте также: Послы ЕС возложили цветы на месте гибели протестующего в Беларуси: видео

После короткого разговора они все пошли в сторону полицейской машины, но в какой-то момент пожилого решили повалить на землю, после чего сотрудники спецназа поволокли его в автобус, где, очевидно, находились задержанные.

Другой ролик сняли в Минске – на нем задерживать одинокого водителя легковушки съехались сразу пять милицейских машин. Задержания сопровождаются уже ставшими привычными групповыми избиениями.

В тренде
Экс-милиционер о пытках задержанных в Беларуси: Есть не дают, на 127 человек – 4 литра воды
Реклама

На обоих видео видно, как после "расправы" ОМОНовцы садятся за руль машин, которые принадлежат задержанным и уезжают.

Еще на одной записи видно, как сотрудник полиции направляет пистолет на молодого человека, который вышел из своего автомобиля и стоит посреди проезжей части с поднятыми руками – причина неизвестна. В какой-то момент мужчина в гражданском сбивает водителя с ног и начинает избивать.

Напомним, что антиправительственные акции в Беларуси начались после объявления предварительных результатов выборов 9 августа, согласно которым около 80% голосов в первом туре набрал действующий президент Александр Лукашенко.

Власти задействовали против протестующих спецназ и спецсредства, включая светошумовые гранаты. Многие демонстранты были жестоко избиты, а двое из них погибли – один на демонстрации в Минске, а второй после задержания в Гомеле.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

видео протесты Беларусь насилие омон Выборы в Беларуси

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Там хватает майданутых: Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в Беларуси
Там хватает майданутых: Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в БеларусиПолитика
Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)
Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)Другие страны
Лукашенко назвал протестующих
Лукашенко назвал протестующих "овцами", которыми управляют из ЕвропыДругие страны
Избиение украинской топ-модели в Турции: владелец пляжа сделал заявление
Избиение украинской топ-модели в Турции: владелец пляжа сделал заявлениеДругие страны
Россия ввела войска, ситуацию контролирует Путин: как Кремль помогает Лукашенко
Россия ввела войска, ситуацию контролирует Путин: как Кремль помогает ЛукашенкоДругие страны
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечества
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечестваСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять