Израиль начал наносить удары по сектору Газа
ЦАХАЛ начал свое возмездие за ракетный обстрел города в центре Израиля
Вечером 25 марта израильские военные начала наносить удары по территории сектора Газа в качестве ответа на сегодняшний ракетный обстрел населенного пункта Мишмерет в центральной части Израиля.
"Армия обороны Израиля начала наносить удары по целям ХАМАС по всему сектору Газа", — сообщили сегодня в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Военные добавили, что продолжат сообщать информацию о ходе ответного удара.
Напомним, что сегодняшним утром семеро израильтян, включая троих детей, были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести после попадания запущенной из сектора Газа ракеты в жилой дом.
Как уже сообщалось, после случившегося Армия обороны Израиля направила дополнительные соединения к сектору Газа и начала ограниченную мобилизацию резервистов.
В свою очередь, представители палестинского движение ХАМАС заявили о своей непричастности к ночному ракетному обстрелу Израиля.
Представители египетской разведки, которые выступают посредниками между палестинцами и израильтянами, провели телефонные контакты с представителями различных группировок в Газе с целью установить, кто именно стоит за ночным обстрелом.
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