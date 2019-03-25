Израиль начал наносить удары по сектору Газа

ЦАХАЛ начал свое возмездие за ракетный обстрел города в центре Израиля

Фото: AFP

Израиль начал наносить удары по сектору Газа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/913/c6b/5c9913c6b8346.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/913/c6b/5c9913c6b8346.jpg 2019-03-25T19:46:00+02:00 Другие страны ЦАХАЛ начал свое возмездие за ракетный обстрел города в центре Израиля

Вечером 25 марта израильские военные начала наносить удары по территории сектора Газа в качестве ответа на сегодняшний ракетный обстрел населенного пункта Мишмерет в центральной части Израиля.

"Армия обороны Израиля начала наносить удары по целям ХАМАС по всему сектору Газа", — сообщили сегодня в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Военные добавили, что продолжат сообщать информацию о ходе ответного удара.

Напомним, что сегодняшним утром семеро израильтян, включая троих детей, были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести после попадания запущенной из сектора Газа ракеты в жилой дом.

Как уже сообщалось, после случившегося Армия обороны Израиля направила дополнительные соединения к сектору Газа и начала ограниченную мобилизацию резервистов.

В свою очередь, представители палестинского движение ХАМАС заявили о своей непричастности к ночному ракетному обстрелу Израиля.

Представители египетской разведки, которые выступают посредниками между палестинцами и израильтянами, провели телефонные контакты с представителями различных группировок в Газе с целью установить, кто именно стоит за ночным обстрелом.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.