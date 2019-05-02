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Израиль нанес удары по целям ХАМАС в Газе

2 мая, 11:36

В Шаар ха-Негев и Сдот-Негев, граничащих с сектором Газы, сработали сирены

Фото Israel Defense Forces
Фото Israel Defense Forces.

Израильские военные в четвер, 2 мая, нанесли удары по целям инфраструктуры ХАМАС на всей территории сектора Газы в ответ на запуск горящих шаров. Об этом говорится в коммюнике Армии обороны Израиля в микроблоге в Twitter.

"В ответ на запуск воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой, совершенный ранее с территории сектора Газы в сторону Израиля, наши ВВС недавно нанесли удары по нескольким террористических целях ХАМАС в секторе Газа", – говорится в сообщении.

Кроме того, в израильских региональных советах Шаар ха-Негев и Сдот-Негев, граничащих с сектором Газы, сработали сирены, предупреждая жителей о возможном ракетном обстреле.

В конце марта израильская армия нанесла авиаудары по позициям ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты и беспорядки на границе, в результате которых пострадали семь человек.

Напомним, что очередной виток напряженности вокруг Газы начался с того, что утром 25 марта выпущенная из сектора ракета попала в жилой дом в поселении Мишмерет севернее Тель-Авива. В результате этой атаки пострадали семеро израильтян, включая детей.

Как мы писали, в ответ на это израильская армия вечером того же дня начала наносить удары по позициям контролирующей сектор группировки ХАМАС.

Кроме того, вечером, после того, как группировки заявили о прекращении огня, израильские военные сообщили о том, что южные районы государства были атакованы десятками ракет . В ответ военные поразили 15 целей в Газе и продолжили наносить удары по позициям ХАМАС, в том числе с использованием танков и вертолетов.

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Тег Израиль, сектор Газа, ХАМАС, обстрел

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